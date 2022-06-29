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    Столтенберг: НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года

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    11 комментариев

    НАТО еще в 2014 году начало готовиться к противостоянию с Россией. Такое заявление 29 июня сделал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита в Мадриде.

    «НАТО давно готовилось к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

    29 июня страны НАТО приняли новую концепцию альянса, в котором Россия указана как главная угроза безопасности. При этом отмечается, что союзники не ищут конфронтации с Москвой и альянс не представляет опасности для РФ. Кроме того, в НАТО надеются на сохранение каналов связи с Россией для снижения рисков и предотвращения эскалации.

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    Комментарии (11)

    angel of death
    и против чего он противостоит? =/
    у меня ничего нет, даже такого вооружения, которое в свободном обороте у граждан США... ибо правила Метрополитена тут поважнее Федерального Законодательства - и я не могу в метро провозить даже в разложенном виде с лиценцией от МВД на ношение и хранение (почитайте форумы, с чем сталкиваются люди, которые на законных основаниях чем-то владеют... по сути - туда нельзя, сюда нельзя, т.е. купить-то ещё как-то официально пройдя все круги бюрократии можно, а вот куда-то носить ради своей же безопасности - нет)... а покупать автомобиль, чтобы возить с собой - увы, но у меня не такие доходы...
    а стрелять из калашей - увы, большинство не умеет, да и воинские части находятся фиг знает где...
    придёт "страшное " OTAN и чем я буду против них? вилкой и ложкой? ну и какую опасность граждане с кастрюлями представляют? нулевую...
    так что с кем они противостоять собрались - непонятно...
    увы, у нас тут несколько хуже дела обстоят... денег нет, но мы держимся на дошике
    266110330
    то есть намеренно обостряли ситуацию и создавали провокацию.
    hal9000
    Этот Столтенберг кореш Путина...и свистит не хуже...тока у Путина когда он нос растет как у Пиннокио...а с этим посложнее
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