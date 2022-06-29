Столтенберг: НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года

НАТО еще в 2014 году начало готовиться к противостоянию с Россией. Такое заявление 29 июня сделал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита в Мадриде.



«НАТО давно готовилось к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

