Столтенберг: НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года

НАТО еще в 2014 году начало готовиться к противостоянию с Россией. Такое заявление 29 июня сделал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита в Мадриде.
«НАТО давно готовилось к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).
29 июня страны НАТО приняли новую концепцию альянса, в котором Россия указана как главная угроза безопасности. При этом отмечается, что союзники не ищут конфронтации с Москвой и альянс не представляет опасности для РФ. Кроме того, в НАТО надеются на сохранение каналов связи с Россией для снижения рисков и предотвращения эскалации.