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    Лидеры НАТО приняли концепцию альянса, где Россия названа главной угрозой

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    7 комментариев

    На саммите НАТО приняли новую концепцию альянса, в котором Россия считается главной угрозой безопасности. Об этом сообщает 29 июня агентство ТАСС.

    В документе Россия названа главной угрозой безопасности. Также в концепции утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с РФ и не представляет угрозы для Москвы. Кроме того, альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков и предотвращения эскалации.

    В НАТО планируют укрепить свою оборону и возможность сдерживания России, говорится в документе. Также отмечается, что альянс не рассматривает Россию как партнера, но готов поддерживать коммуникацию.

    Высшей гарантией безопасности НАТО в концепции признаны ядерные силы, особенно США.

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    Комментарии (7)

    mynine
    Мн-да, за последние тридцать лет альянс уменьшил свои вооруженные силы вполовину, а теперь все наоборот.
    Это по плану?
    274645134
    Лицемеры они конечно знатные. Первыми вступили с нами в военный конфликт на стороне нашего врага, а теперь говорят что мы "угроза".
    Олимпиец
    Конечно, с Ираком, Афганистаном, Китаем они уже разобрались. А до этого мы у них в "друзьях" были.
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