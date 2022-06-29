На саммите НАТО приняли новую концепцию альянса, в котором Россия считается главной угрозой безопасности. Об этом сообщает 29 июня агентство ТАСС.



В документе Россия названа главной угрозой безопасности. Также в концепции утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с РФ и не представляет угрозы для Москвы. Кроме того, альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков и предотвращения эскалации.



В НАТО планируют укрепить свою оборону и возможность сдерживания России, говорится в документе. Также отмечается, что альянс не рассматривает Россию как партнера, но готов поддерживать коммуникацию.