Первая страна ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция все ближе к полноправному вступлению в НАТО. Канада — первая страна, которая ратифицировала протоколы о вступлении обеих стран в альянс. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



«Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса», — заявил Трюдо.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ днем 5 июля подтвердил позицию альянса: присоединение Швеции и Финляндии не означает, что на их территории автоматически появятся базы.



«Мы не предполагаем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них грозные национальные силы», — заявил он (цитата по ТАСС). Джоанэ также отметил, что обе страны имеют возможность защитить себя самостоятельно.