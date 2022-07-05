Первая страна ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция все ближе к полноправному вступлению в НАТО. Канада — первая страна, которая ратифицировала протоколы о вступлении обеих стран в альянс. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса», — заявил Трюдо.
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ днем 5 июля подтвердил позицию альянса: присоединение Швеции и Финляндии не означает, что на их территории автоматически появятся базы.
«Мы не предполагаем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них грозные национальные силы», — заявил он (цитата по ТАСС). Джоанэ также отметил, что обе страны имеют возможность защитить себя самостоятельно.
Ранее главы МИД Финляндии и Швеции, а также представители 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении обеих стран в альянс. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза.
Проблема заключалась только в Турции — там утверждали, что Швеция и Финляндия покрывают террористов. Однако сторонам удалось договориться.