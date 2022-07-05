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    Первая страна ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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    Финляндия и Швеция все ближе к полноправному вступлению в НАТО. Канада — первая страна, которая ратифицировала протоколы о вступлении обеих стран в альянс. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    «Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса», — заявил Трюдо.

    Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ днем 5 июля подтвердил позицию альянса: присоединение Швеции и Финляндии не означает, что на их территории автоматически появятся базы.

    «Мы не предполагаем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них грозные национальные силы», — заявил он (цитата по ТАСС). Джоанэ также отметил, что обе страны имеют возможность защитить себя самостоятельно.

    Ранее главы МИД Финляндии и Швеции, а также представители 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении обеих стран в альянс. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза.

    Проблема заключалась только в Турции — там утверждали, что Швеция и Финляндия покрывают террористов. Однако сторонам удалось договориться.

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