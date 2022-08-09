«Она лишила меня самого дорогого». Любительница BMW в суде рассказала, сколько готова платить за смерть велосипедиста

Выборгский райсуд Петербурга закончил следствие по уголовному делу в отношении Анны Антоновой. В июне прошлого года за рулём BMW девушка насмерть сбила 23-летнего велосипедиста Эдуарда Шалухова. Для матери погибшего её раскаяние не было убедительным, что усилило для подсудимой вероятность реального срока.

Девушка с длинными волосами, украшенными на макушке фиолетовым бантом, уверенно прошла по коридору суда. Случайно или намеренно Антонова улыбнулась. Из-за угла были слышны наставления адвоката подсудимой, они прорабатывали линию защиты. Реплики Анны чем-то напоминали замешательство студентки, которая забыла ответ на билет, но пообещала себе не падать в грязь лицом и брать апломбом.



Со временем на лавочках появились и другие люди — друзья Эдика, как они сами его называют. Представители петербургского велодвижения. Они ходят на каждое заседание. За ними показалась мама погибшего, она в очередной раз приехала в Петербург из Могилёва.

Вместе с женщиной в белом платье, которая корреспонденту «Фонтанки» представилась дальней родственницей Шалухова, Светлана листала снимки памятников на смартфоне — советовалась, какие будут лучше смотреться.

Спустя пять минут послышался смех, он моментально изменил общее настроение. Полина, одна из близких подруг Шалухова, оживлённо общалась с мамой Эдуарда о простых, но забавных вещах. Вероятно, так она пыталась её развеселить перед просмотром кадров последних минут жизни сына.



Эдуард Шалухов Фото: Из личного архива Поделиться Поделиться





Заседание началось с демонстрации видеозаписей с камер видеонаблюдения — на них запечатлено, как на автомобиле Антонова перестраивается с одной полосы на другую, ускоряется, а затем резко поворачивает руль и задевает велосипедиста. Молодого человека подкидывает, и он падает на землю.

Судья спросила, почему обвиняемая ехала так быстро. Согласно выводам экспертизы, она разогналась до 90 километров в час, что на треть превышает разрешённую в населённых пунктах скорость.

«Я совершила перестроение направо (с левой полосы движения. — Прим. ред.), так как я понимала, что там едет велосипедист. Я сделала перестроение направо, чтобы ехать спокойно по своей полосе и никого не трогать. Скорость у меня была где-то 70 км/час», — сказала Анна.



Судья напомнила Антоновой про наличие экспертизы, которая доказывает, что обвиняемая двигалась гораздо быстрее, а затем вернулась к вопросу о причине превышения.



«Не знаю», — ответила Антонова. Выйти из тупика помог её адвокат. С помощью наводящих вопросов, порой включающих в себя готовые ответы, девушка объяснила судье, что увеличила скорость, чтобы отъехать от велосипедиста. Увидев его, она применила экстренное торможение и попыталась маневрировать, чтобы избежать столкновения.

Потерпевшая сторона ходатайствовала о приобщении к материалам дела нескольких видеозаписей и фотографий, часть из которых была сделана прямо за рулём автомобиля. Очевидно, что их автор неравнодушен к авто. «На BMW нереально не давить газ в пол», — говорила надпись на одном из снимков. На вопрос о том, может ли контент принадлежать ей, Анна ответила уклончиво.



«Бывало, что я снимала за рулём, когда стояла на красном сигнале и видела, что есть 60 секунд. <...> Во время движения также, возможно, были моменты...» — вспомнила Антонова.



Поскольку по видеозаписям и снимкам нельзя сделать уверенный вывод о том, что за рулём была Анна, суд отказал в просьбе о приобщении и перешёл к вопросу о выплате материального и морального вреда.



Подсудимая заявила, что готова к взысканию в полном объёме материального ущерба в размере 126 800 рублей , но компенсировать моральный вред — 3 миллиона рублей — согласилась лишь частично. Сумма, по её словам, слишком велика. Определение более справедливого размера она оставила на рассмотрение суда.



Финансовое состояние Антоновой, следует из её слов, в принципе оставляет желать лучшего. Она рассказала, что не имеет фиксированного дохода, а её средняя месячная заработная плата исчисляется 35 тысячами рублей. Кроме того, двум банкам она задолжала более полутора миллиона рублей. Большая часть денег, по её словам, ушла на ремонт студии, которая принадлежит матери. На вопрос о том, зарегистрированы ли на неё машины или недвижимость, девушка ответила отрицательно.



Подсудимая добавила, что сейчас её мама тяжело болеет, недавно она была прооперирована. Судья поинтересовалась, навещает ли Анна её в больнице.



«Там не впускают», — объяснила Антонова. На это судья парировала: «Как не впускают? Впускают. У меня маму тоже оперировали, и тоже с онкологией».

По словам обвиняемой, раньше она помогала матери финансово, но лишилась работы из-за стресса и полгода приходила в себя. На данный момент она работает агентом по недвижимости, но устроена неофициально.

Прежде чем судья объявила об окончании судебного следствия, слово дали матери Шалухова. Заплаканная Светлана вышла к трибуне.

«Я хочу, чтобы Аня получила реальный срок, чтобы она это прочувствовала: всю мою боль, всю мою утрату… Чтобы запомнила это до конца своих дней. Она лишила меня самого дорогого, что у меня было, моего единственного мальчика, мою поддержку и помощь. У меня не будет ни детей, ни внуков больше. Я одна осталась. Поэтому я бы хотела… Я разговаривала с ней, общалась, я не вижу, чтобы она раскаивалась, не видела в её глазах ни капли раскаяния. Поэтому я хочу, чтобы она прочувствовала это, поработала на благо государства», — подытожила женщина.



Повлияли ли её слова на позицию обвинения, станет ясно в прениях, заседание пройдет в октябре. Вину подсудимая признает в полном объеме.

Спустя пару недель после трагедии несколько десятков велосипедистов устроили акцию напротив Смольного. Лежа на асфальте и тем самым имитируя последствия аварии, они пытались привлечь внимание к незащищенности любителей двухколесного транспорта.

Кроме того, активисты создали петицию на Change.org. В ней отмечено, что культура вождения, правила дорожного движения и инфраструктура в Петербурге такие, что находиться на улицах небезопасно абсолютно для всех: для пешеходов, велосипедистов и даже автомобилистов.

Авторы потребовали не только справедливого наказания для Антоновой, но и призвали поменять приоритеты в городском движении, чтобы в первую очередь приоритет был отдан пешеходам, как самым незащищенным, затем велосипедистам и лишь в последнюю очередь автомобилистам. Также, убеждены авторы петиции, нарушителя ПДД надо лишать прав после пятого штрафа за год.



В память об Эдуарде Шалухове ассоциация «Пошли-поехали» установила «призрачный велосипед» — мемориал на месте его гибели. Сообщество «Среда обитания», в свою очередь, провело велозаезд по местам смертельных ДТП с велосипедистами, случившимися в 2021 году.

Юлия Копыльцова, «Фонтанка.ру»

