Как рассказали «Фонтанке» организаторы акции, участие в ней приняли около 20 человек. Поводом стала трагедия на проспекте Энгельса две недели назад. Молодого человека сбила девушка за рулем BMW, он погиб на месте. Велосипедист Эдуард Шалухов был опытным участником дорожного движения. Водитель Анна Антонова тоже, но достижения сомнительные — за последние годы она насобирала больше 30 штрафов. Весной этого года девушку с такими же ФИО пытались привлечь за оставление места ДТП, но дело «поистаскалось» в судах. Дважды оно оказалось не там, на третий раз мировой судья нашел в материалах недочеты, их вернули в полицию, но обратно в положенный срок не передали. Дело было сдано в архив. По факту аварии на Энгельса возбуждено уголовное дело, рассказали «Фонтанке» друзья погибшего.

Участники акции у Смольного напомнили, что за последний месяц кроме Эдуарда по вине автомобилистов погибли еще минимум два велосипедиста. «Смысл акции — показать, что мы самые хрупкие и беззащитные участники дорожного движения и это неминуемо приводит к смертям», — объяснили организаторы.



Кроме имитации последствий аварии, организаторы создали петицию на Change.org. В ней отмечено, что 11 км велодорожек для мегаполиса, подобного Петербургу, это позор. «Культура вождения, правила дорожного движения и инфраструктура здесь такие, что находиться на улицах небезопасно абсолютно для всех: для пешеходов, велосипедистов и даже автомобилистов», — убеждены авторы текста. Напомнили они и про нештрафуемый порог, который фактически увеличивает скорость движения в городе до 80 км/ч.



Авторы требуют не только справедливого наказания для Антоновой, но и поменять приоритеты в городском движении, чтобы в первую очередь приоритет был отдан пешеходам, как самым незащищенным, затем велосипедистам и в последнюю очередь автомобилистам. Также, убеждены авторы петиции, нарушителя ПДД надо лишать прав после пятого штрафа за год.

