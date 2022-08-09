Трехлетнего мальчика увезли в больницу после встречи со «Стерегущим» в Александровском парке

Прогулка по парку у станции метро «Горьковская» закончилась вызовом скорой для маленького мальчика.
Трехлетнего ребенка в тяжелом состоянии с серьезными травмами головы увезли из Александровского парка 7 августа в детскую больницу № 2 около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 августа. По предварительной информации, малыш забрался на постамент памятника «Стерегущий» и упал с него. Родители не успели его подхватить.
Семья у пострадавшего полная, благополучная и на учетах не состоит.
Проводится проверка.