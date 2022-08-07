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    В Севастополе продлили режим террористической опасности: новости вокруг спецоперации за 7 августа

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    Желтый уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля
    Желтый уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июляФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 7 августа.

    В Севастополе продлили режим террористической опасности

    До 14 августа в Севастополе сохраняется желтый уровень террористической опасности. Он был введен 31 июля, когда на территории штаба Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, пострадали шесть человек. По данным СК РФ, дрон был начинен поражающими элементами.

    Роскомнадзор заблокировал Patreon и Grammarly

    По требованию Генпрокуратуры, Роскомнадзор заблокировал ресурсы Patreon и Grammarly. Согласно пояснению в реестре, доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

    Patreon — сайт, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке. Через него собирают пожертвования, например, YouTube-каналы и подкасты. Grammarly — сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.

    Четыре судна получили разрешения на выход из украинских портов

    Пресс-служба ООН сообщила, что совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов четырех судов с продовольствием. Они отплыли из Черноморска и Одессы с 161 тысячью тонн продовольствия.

    Сухогрузы MV GLORY и MV RIVA WIND доставят в Турцию более 100 тысяч тонн кукурузы, судно MV STAR HELENA направится в Китай с 45 тысячами тонн муки, а судно MV MUSTAFA NECATI доставит в Италию 6 тысяч тонн подсолнечного масла.

    «Ростех» блокируют на YouTube

    Компания Google заявила о блокировке российской госкорпорации «Ростех», которая вызвана санкциями.

    — Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год, — говорится в сообщении «Ростеха». — Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет.

    Однако «Ростех» успел перенести свои ролики на российскую платформу — Rutube. К удалению канала корпорация была готова.

    Желтый уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля
    Желтый уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июляФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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