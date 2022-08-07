В Севастополе продлили режим террористической опасности: новости вокруг спецоперации за 7 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 7 августа.

До 14 августа в Севастополе сохраняется желтый уровень террористической опасности. Он был введен 31 июля, когда на территории штаба Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв беспилотного летательного аппарата , пострадали шесть человек. По данным СК РФ, дрон был начинен поражающими элементами.

По требованию Генпрокуратуры, Роскомнадзор заблокировал ресурсы Patreon и Grammarly. Согласно пояснению в реестре, доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Patreon — сайт, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке. Через него собирают пожертвования, например, YouTube-каналы и подкасты. Grammarly — сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.



Четыре судна получили разрешения на выход из украинских портов

Пресс-служба ООН сообщила, что совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов четырех судов с продовольствием. Они отплыли из Черноморска и Одессы с 161 тысячью тонн продовольствия.