В Севастополе продлили режим террористической опасности: новости вокруг спецоперации за 7 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 7 августа.
В Севастополе продлили режим террористической опасности
До 14 августа в Севастополе сохраняется желтый уровень террористической опасности. Он был введен 31 июля, когда на территории штаба Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, пострадали шесть человек. По данным СК РФ, дрон был начинен поражающими элементами.
Роскомнадзор заблокировал Patreon и Grammarly
По требованию Генпрокуратуры, Роскомнадзор заблокировал ресурсы Patreon и Grammarly. Согласно пояснению в реестре, доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
Patreon — сайт, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке. Через него собирают пожертвования, например, YouTube-каналы и подкасты. Grammarly — сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.
Четыре судна получили разрешения на выход из украинских портов
Пресс-служба ООН сообщила, что совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов четырех судов с продовольствием. Они отплыли из Черноморска и Одессы с 161 тысячью тонн продовольствия.
Сухогрузы MV GLORY и MV RIVA WIND доставят в Турцию более 100 тысяч тонн кукурузы, судно MV STAR HELENA направится в Китай с 45 тысячами тонн муки, а судно MV MUSTAFA NECATI доставит в Италию 6 тысяч тонн подсолнечного масла.
«Ростех» блокируют на YouTube
Компания Google заявила о блокировке российской госкорпорации «Ростех», которая вызвана санкциями.
— Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год, — говорится в сообщении «Ростеха». — Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет.
Однако «Ростех» успел перенести свои ролики на российскую платформу — Rutube. К удалению канала корпорация была готова.