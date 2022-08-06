Вылечить нельзя, но облегчить состояние можно. Малышу из Ленобласти нужна помощь

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У двухлетнего Аркаши редкое генетическое заболевание. Вылечить мальчика нельзя, но есть возможность улучшить качество его жизни. Только для этого требуются немалые деньги.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Аркаша Федоров, 2 года.

Тяжёлая форма миопатии, зависимость от аппарата искусственной вентиляции легких.

Требуется инвалидная коляска. Не хватает 266 374 руб.



«Сын родился совсем слабеньким — не мог сам дышать и глотать, с трудом открывал глаза. Его сразу перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). С тех пор Аркаша не может без него обходиться.



Врачи долго не могли понять причину его состояния. И только в четыре месяца после генетического обследования выявили редкую форму врождённой миопатии — патологическое недоразвитие мышц. К сожалению, болезнь нельзя вылечить, но есть возможность облегчить состояние малыша.



Перед выпиской Аркаше установили трахеостому для подключения аппарата ИВЛ и гастростому для питания. В хосписе меня обучили правилам ухода, и только в год сын наконец оказался дома. Он до сих пор не держит голову, не сидит, но курсы массажа и ЛФК принесли свои плоды: за последний год Аркаша стал активнее, научился переворачиваться с боку на бок, пытается произносить отдельные звуки. По квартире я ношу его на руках вместе с дыхательным аппаратом, а вот выйти на прогулку мы уже не можем.

Врач порекомендовал нам модель, надежно фиксирующую ребёнка со всех сторон, со специальной полкой под аппарат ИВЛ. Но такую коляску бесплатно не выдают. А самим нам не справиться. Живем на скромную зарплату мужа и пенсию по инвалидности. Прошу, помогите!» Елена Карпова, Ленинградская область.



Елена Буликова, педиатр Волховской межрайонной больницы:

«У Аркаши миотубулярная миопатия (хроническое прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. — Прим. ред.), ребёнок полностью зависит от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Учитывая тяжесть его состояния, для обеспечения надлежащего качества жизни мальчик нуждается в специально оборудованной инвалидной коляске».

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8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

