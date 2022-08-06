У вас мальчик или Леночка: 10 женских имен, которые были на пике популярности в СССР — они снова возвращаются?

А вы помните, как мечтали, чтобы вас звали в детстве? Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Сейчас на детских площадках всё чаще играют Миланы, Арианны и Дарины, Настеньку или Леночку среди нынешних детей будет отыскать сложновато. Оно и понятно, родителями становится поколение миллениалов, а для них все границы стерты. Западные, европейские, азиатские имена хитро переплетаются с российской действительностью, и вот уже кто-то идет записывать в первый класс Эстеллу Васильевну. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, как любили называть девочек в Советском Союзе.



Есть мнение, что человек, получивший выделяющееся имя, будет вынужден всю жизнь лезть из кожи вон, чтобы доказать окружающим, что он действительно особенный.

— Имена формирует время, эпоха. Если в царской России было принято называть детей по святцам, среди девочек были популярны Агафья, Глафира, Феодосия, Дуня, то с приходом советской власти, когда церковь отошла на второй план, уступив место светскому обществу, поменялся и подход к именам. Основными принципами нового строя в советской России стала коллективизация. Имена стали проще, запоминающимися и теперь встречались массово, — рассказывает историк и социолог Иван Катаев.

В середине 1960-х годов в столице был известен даже короткий анекдот на эту тему: «У вас мальчик или Леночка?» Это время в СССР стало настоящим раздольем для Елен, они были повсюду. Теперь, если вы видите работника регистратуры, больницы или столовой примерно тех лет рождения, можно робко спросить: «Елена?» — и вполне вероятно, вы окажетесь правы. Примерно в 14 процентах случаев. Это вам не шутки — имя занимало лидирующие позиции 25 лет, и только к 1985 году количество Лен потихоньку начало уменьшаться. В то время на каждую сотню девочек было 14–16 Леночек.

Тягаться с Ленами могли разве что Наташи. Этим именем родители часто называли девочек в 1960–1970 годы. А например, в 1950-х годах чаще встречались Танюши. Всё дело в том, что выбора у людей как такового и не было — церковные календари вообще не выпускались в те годы, родители выбирали из относительно небольшого перечня. Зато все жили примерно одинаково: чехословацкие стенки, холодильники «Бирюса», шапка, как у Нади из «Иронии судьбы», и дочка Лена.

В конце 1970-х годов небогатый набор женских имен стал разбавляться старыми именами, а на площадках стали появляться Машеньки, Анны, Екатерины.

— Эти имена отсылают нас в Российскую империю, когда детям давали имена в честь венценосных особ, веря, что у малыша будет сильный небесный покровитель и заступник. Такой же, как у государя или государыни. В этот же период жители Союза активно перенимают имена из разных республик. Например, становятся популярны Оксаны — это украинский вариант нашей Ксюши — или Олеси — белорусское прочтение Александры, — объясняет историк. После войны родители снова обратили свое внимание на такие простые и основательные имена, как Иван и Мария. Тогда среди тысячи девочек примерно каждую третью родители назвали Машей. Так почему же в то время мамы и папы не отличались креативностью? Ответ прост.

— Советский период истории был богат на события, перемены и репрессии. Люди были, скажем так, осторожнее в своих предпочтениях. Если кто-то и решался на смелый шаг, то это были имена-производные. Например, Владлен — Владимир Ленин и Нинель — женская форма Ленин наоборот. Моду на имена задавали герои войны, полководцы, актеры патриотических лент. После выхода «Баллады о солдате» девочек стали называть Жаннами, как главную героиню Жанну Прохоренко, — рассуждает эксперт. А вот когда железный занавес окончательно рухнул — люди начали с удовольствием заимствовать необычные имена. Массово появились Дианы, Роберты, Ренаты, Марианны и Розы (кто-то очень любил бразильские сериалы).

Так что, можно сказать, что скоро к нам вернется мода на простые советские имена? Скорее нет.

— Какие-то имена — да. Это Анны, Веры, Нелли, Александры, Софии. Но список не так велик, люди сегодня хотят выделяться, быть непохожими на других. Но история, как мы знаем, циклична. И возможно, вслед за «царскими» Софиями и Александрами в моду снова войдут Тани и Жанны, — заключил эксперт. К выбору имени нужно подходить очень аккуратно. Тут есть несколько главных рекомендаций. Будьте осторожны с именами, которые принадлежали вашим родственникам или друзьям. В честь кого-то можно называть ребенка только в том случае, если этот человек прожил долгую и счастливую жизнь. Иначе есть риск, что ребенок повторит чью-то не совсем удачную судьбу.

Обратите внимание на звучания. Для девочки лучше выбирать более мягкие сочетания букв. Твердость в имени придает соответствующий характер, что хорошо подходит для мальчика. Варианты мягкого женского имени — Елена, Юлия, Алла, Ксения. Варианты мужского — Артем, Глеб, Виктор, Александр.