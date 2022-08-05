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    Сергей Шнуров в злой манере ответил на историю с фото из ЛНР

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    Музыкант Сергей Шнуров вечером 5 августа отреагировал на историю с фотографией, на которой он якобы позирует рядом с бизнесменом Евгением Пригожиным и актером Георгием Болоневым в ЛНР. Исполнитель не поскупился на обсценную лексику, придерживаясь жанра.

    «Так называемые журналисты дали очередные поводы помусолить в «новостях» мою фамилию. То ли я эмигрировал в Швейцарию, то ли в ЛНР уехал. Короче, [черт] знает где, но очень интересно. А вот, кстати, подлинная фотография, фотошоп которой наделал так много шума. Меня на ней нет и быть не могло. Моё [лицо] можно вклеить куда угодно, но это не имеет никакого отношения к моей реальной жизни. Будьте здоровы», — написал Шнуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Фото: Сергей Шнуров (группа Ленинград) / «ВКонтакте»
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    История началась с того, что актер Болонев выложил в своих соцсетях фото, на котором изображены он сам, Евгений Пригожин и человек, очень похожий на Шнурова. Как потом выяснилось, лицо музыканта было прифотошоплено актеру Сергею Гарусову. Болонев во второй половине дня объяснил шутку и ее смысл.

    Фото: Сергей Шнуров (группа Ленинград) / «ВКонтакте»

    Актер Георгий Болонев сыграл одну из ролей в фильме «Турист» о работе российских инструкторов во время выборов в Центральноафриканской Республике. В ленте в том числе использована музыка группировки «Ленинград».

    Сергей Гарусов — актер и каскадер. Он также снимался в фильме «Турист», который посвящен работе российских инструкторов во время выборов в Центральноафриканской Республике. Саундтрек для фильма создавала группировка «Ленинград».

    Имя Евгения Пригожина часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным. Бизнесмен свою причастность к ЧВК отрицает.

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