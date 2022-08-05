Сергей Шнуров в злой манере ответил на историю с фото из ЛНР

Музыкант Сергей Шнуров вечером 5 августа отреагировал на историю с фотографией, на которой он якобы позирует рядом с бизнесменом Евгением Пригожиным и актером Георгием Болоневым в ЛНР. Исполнитель не поскупился на обсценную лексику, придерживаясь жанра.



«Так называемые журналисты дали очередные поводы помусолить в «новостях» мою фамилию. То ли я эмигрировал в Швейцарию, то ли в ЛНР уехал. Короче, [черт] знает где, но очень интересно. А вот, кстати, подлинная фотография, фотошоп которой наделал так много шума. Меня на ней нет и быть не могло. Моё [лицо] можно вклеить куда угодно, но это не имеет никакого отношения к моей реальной жизни. Будьте здоровы», — написал Шнуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

