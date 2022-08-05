«Прохожие оглядывались и радостно узнавали в нем Шнурова». Актер Болонев вновь выложил фото из ЛНР с похожим на музыканта коллегой

Актер Георгий Болонев 5 августа вновь выложил пост с фотографиями из города Ирмино в ЛНР, на которых он запечатлен вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным и мужчиной, похожим на музыканта Сергея Шнурова. Болонев утверждает, что на снимке с ним запечатлен его коллега Сергей Гарусов, который также снимался в фильме «Турист». В комментарии к фото актер отмечает, что жители города Стаханова (находится в пяти километрах от Ирмино. — Прим. ред. ) путали Гарусова со Шнуровым.

«Сколько шума от одной маленькой веселой фотографии. Я с Сергеем Гарусовым приехал познакомиться с жизнью жителей Донбасса и понять, чем мы им можем помочь. И как я написал, встретил своего старого знакомого Евгения Викторовича. Когда Серёжа Гарусов ходил по улицам Стаханова, то прохожие оглядывались и радостно узнавали в нем Шнурова. Вы не представляете, сколько счастья добавила послевоенному Стаханову одна забавная фотография», — говорится в подписи к двум фотографиям в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущий нашумевший пост актер удалил, однако он был доступен в сторис. После его появления и резонанса в СМИ пресс-секретарь лидера группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин заверил, что Сергей Шнуров до недавнего момента был в отпуске, а сейчас работает в Турции. «Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время», — говорил Гугучкин, упирая на то, что Шнуров «физически не мог находиться в ЛНР».

О фотошопе заявлял и сам Сергей Шнуров в комментарии с верифицированного аккаунта в одной из социальных сетей. Он написал, что не знает автора публикации, и заметил, что тот взял его старое изображение и прикрепил, «как школьник», к своей фотографии.