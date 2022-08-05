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    Актер Георгий Болонев удалил фото из ЛНР, на котором увидели Сергея Шнурова

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    Актер Георгий Болонев удалил фотографию, на которой он в компании бизнесмена Евгения Пригожина и мужчины, в котором узнали музыканта Сергея Шнурова, находится в городе Ирмино Луганской народной республики. Пост с фото появился в аккаунте актера в соцсети «ВКонтакте» 5 августа. После скандала и опровержения снимок был удален, но сохранился в сторис.

    Фото: Скриншот сторис со страницы Георгия Болонева «ВКонтакте»
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    Пресс-секретарь лидера группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин, комментируя публикацию, заявлял, что Сергей Шнуров до недавнего момента был в отпуске, а сейчас работает в Турции. «Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время», — говорил Гугучкин, упирая на то, что Шнуров «физически не мог находиться в ЛНР».

    О фотошопе упомянул и сам Шнуров в комментарии с верифицированного аккаунта в одной из социальных сетей. Он написал, что не знает автора публикации, и заметил, что тот взял его старое изображение и прикрепил, «как школьник», к своей фотографии.

    Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина в комментарии ИА Regnum отметила, что бизнесмен «виделся вчера с Георгием Болоневым и Сергеем Гарусовым».

    Сергей Гарусов — актер и каскадер. Он также снимался в фильме «Турист» вместе с Георгием Болоневым, который посвящен работе российских инструкторов во время выборов в Центральноафриканской Республике. Саундтрек для фильма создавала группировка «Ленинград».

    Имя Евгения Пригожина часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным. Бизнесмен свою причастность к ЧВК отрицает.

    Фото: Скриншот сторис со страницы Георгия Болонева «ВКонтакте»

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