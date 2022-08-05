Какие люди в ЛНР. Сергея Шнурова обнаружили на фронте в компании Евгения Пригожина

Фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным и лидером группировки «Ленинград», музыкантом Сергеем Шнуровым опубликовал актер Георгий Болонев 5 августа в соцсети «ВКонтакте».
На кадре они стоят в арке памятника стахановскому движению в городе Ирмино Луганской народной республики. Город расположен примерно в 40 километрах от Артемовска, где сейчас идут сильные бои.
«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — гласит подпись к фотографии.
Актер Георгий Болонев сыграл одну из ролей в фильме «Турист» о работе российских инструкторов во время выборов в Центральноафриканской Республике. В ленте в том числе использована музыка группировки «Ленинград».
Имя Пригожина часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным. Сам бизнесмен свою причастность к ЧВК отрицает.
Ранее фото с бизнесменом Евгением Пригожиным, сделанное в ДНР, публиковал 16 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов.