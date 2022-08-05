Какие люди в ЛНР. Сергея Шнурова обнаружили на фронте в компании Евгения Пригожина

Фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным и лидером группировки «Ленинград», музыкантом Сергеем Шнуровым опубликовал актер Георгий Болонев 5 августа в соцсети «ВКонтакте».

На кадре они стоят в арке памятника стахановскому движению в городе Ирмино Луганской народной республики. Город расположен примерно в 40 километрах от Артемовска, где сейчас идут сильные бои.



«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — гласит подпись к фотографии.