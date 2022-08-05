    Пробки

    6/10

    usd60.26eur61.09
    ТЕМА ДНЯ

    Шнуру сделали монтаж?

    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Какие люди в ЛНР. Сергея Шнурова обнаружили на фронте в компании Евгения Пригожина

    22799
    63 комментария

    Фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным и лидером группировки «Ленинград», музыкантом Сергеем Шнуровым опубликовал актер Георгий Болонев 5 августа в соцсети «ВКонтакте».

    На кадре они стоят в арке памятника стахановскому движению в городе Ирмино Луганской народной республики. Город расположен примерно в 40 километрах от Артемовска, где сейчас идут сильные бои.

    «Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — гласит подпись к фотографии.

    Актер Георгий Болонев сыграл одну из ролей в фильме «Турист» о работе российских инструкторов во время выборов в Центральноафриканской Республике. В ленте в том числе использована музыка группировки «Ленинград».

    Имя Пригожина часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным. Сам бизнесмен свою причастность к ЧВК отрицает.

    Ранее фото с бизнесменом Евгением Пригожиным, сделанное в ДНР, публиковал 16 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ28
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 63

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    63
    close