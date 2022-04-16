    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, сев

    773мм

    69%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Бизнесмен Евгений Пригожин находится в ДНР. Фото с ним опубликовал депутат Виталий Милонов

    2203
    5 комментариев

    Актуальное фото бизнесмена Евгения Пригожина опубликовал 16 апреля депутат Виталий Милонов. Судя по предыдущим записям парламентария, снимок сделан на территории ДНР.

    «Встретил старого знакомого», — лаконично прокомментировал фотографию Милонов. На изображении оба мужчины одеты в камуфляж.

    Первые записи из Донецкой народной республики на странице депутата в соцсети «ВКонтакте» появились 14 апреля. Судя по содержанию, он привез в ДНР гуманитарную помощь.

    Имя бизнесмена Евгения Пригожина часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    ***_555
    Дерьмо к дерьму
    Arkadiy_
    Спасибо за наводку. Если якобы долетают до приграничных областей, то и туда должно долететь. Вот и проверим.
    Главный спец по технике консервации
    Машина - целая, дома - целые. Фэйк! ДНР подлые нацисты за 8 лет с землёй сравняли! Или нет?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний