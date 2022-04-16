Бизнесмен Евгений Пригожин находится в ДНР. Фото с ним опубликовал депутат Виталий Милонов

«Встретил старого знакомого», — лаконично прокомментировал фотографию Милонов. На изображении оба мужчины одеты в камуфляж.

Актуальное фото бизнесмена Евгения Пригожина опубликовал 16 апреля депутат Виталий Милонов. Судя по предыдущим записям парламентария, снимок сделан на территории ДНР.

Первые записи из Донецкой народной республики на странице депутата в соцсети «ВКонтакте» появились 14 апреля. Судя по содержанию, он привез в ДНР гуманитарную помощь.



Имя бизнесмена Евгения Пригожина часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным.

