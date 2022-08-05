    Пробки

    6/10

    usd60.26eur61.09
    ТЕМА ДНЯ

    Шнуру сделали монтаж?

    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Фотошопом может пользоваться даже ребенок». Пресс-секретарь «Ленинграда» утверждает, что Шнуров находится в Турции

    4669
    5 комментариев

    Лидер группировки «Ленинград» в настоящее время находится по работе в Турции, куда он отправился после отпуска. Об этом 5 августа заявил пресс-секретарь группы, комментируя появившуюся в Сети фотографию, на которой Сергея Шнурова увидели в ЛНР в компании бизнесмена Евгения Пригожина.

    По словам Дмитрия Гугучкина, группа видела фотографию своего лидера. «Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции», — сказал он в комментарии ТАСС и добавил, что Шнуров «физически не мог быть в ЛНР».

    О фотошопе упомянул и сам Шнуров в комментарии с верифицированного аккаунта в одной из социальных сетей. Он написал, что не знает автора публикации, и заметил, что тот взял его старое изображение и прикрепил, «как школьник», к своей фотографии.

    Фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным и лидером группировки «Ленинград», музыкантом Сергеем Шнуровым опубликовал актер Георгий Болонев 5 августа в соцсети «ВКонтакте». На кадре они стоят в арке памятника стахановскому движению в городе Ирмино Луганской Народной Республики. Город расположен в 35 километрах от Артемовска, где сейчас идут сильные бои.

    Актер Георгий Болонев сыграл одну из ролей в фильме «Турист» о работе российских инструкторов во время выборов в Центральноафриканской Республике. В ленте в том числе использована музыка группировки «Ленинград».

    Имя Евгения Пригожина часто связывают с частной военной компанией Вагнера — вооруженным формированием, возглавляемым петербуржцем Дмитрием Уткиным. Бизнесмен свою причастность к ЧВК отрицает.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    07A05 Авг 2022 в 16:18
    Ихтамнет?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close