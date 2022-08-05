«Фотошопом может пользоваться даже ребенок». Пресс-секретарь «Ленинграда» утверждает, что Шнуров находится в Турции

Лидер группировки «Ленинград» в настоящее время находится по работе в Турции, куда он отправился после отпуска. Об этом 5 августа заявил пресс-секретарь группы, комментируя появившуюся в Сети фотографию, на которой Сергея Шнурова увидели в ЛНР в компании бизнесмена Евгения Пригожина.
По словам Дмитрия Гугучкина, группа видела фотографию своего лидера. «Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции», — сказал он в комментарии ТАСС и добавил, что Шнуров «физически не мог быть в ЛНР».
О фотошопе упомянул и сам Шнуров в комментарии с верифицированного аккаунта в одной из социальных сетей. Он написал, что не знает автора публикации, и заметил, что тот взял его старое изображение и прикрепил, «как школьник», к своей фотографии.
Фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным и лидером группировки «Ленинград», музыкантом Сергеем Шнуровым опубликовал актер Георгий Болонев 5 августа в соцсети «ВКонтакте». На кадре они стоят в арке памятника стахановскому движению в городе Ирмино Луганской Народной Республики. Город расположен в 35 километрах от Артемовска, где сейчас идут сильные бои.