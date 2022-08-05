«Фотошопом может пользоваться даже ребенок». Пресс-секретарь «Ленинграда» утверждает, что Шнуров находится в Турции

Лидер группировки «Ленинград» в настоящее время находится по работе в Турции, куда он отправился после отпуска. Об этом 5 августа заявил пресс-секретарь группы, комментируя появившуюся в Сети фотографию, на которой Сергея Шнурова увидели в ЛНР в компании бизнесмена Евгения Пригожина.



По словам Дмитрия Гугучкина, группа видела фотографию своего лидера. «Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции», — сказал он в комментарии ТАСС и добавил, что Шнуров «физически не мог быть в ЛНР».