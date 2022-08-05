Война за Тайвань не состоялась. Или перенесена?

Учения военнослужащих Тайваня на случай обострения отношений с Китаем. Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Весь мир следил за рядовым, в общем-то, событием: визитом Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей конгресса США — в Тайвань (Республику Китай). Бурный протест материкового Китая (Китайской Народной Республики — КНР) после объявления о предстоящем визите перерастал в прямые угрозы военных действий против «другого Китая» — сравнительно маленькой страны (24 млн) с демократическим устройством и развитой экономикой.

Поскольку союзником Республики Китай (РК) традиционно являются США, поставляющие ей современное вооружение, то замаячила перспектива непосредственного столкновения двух гигантов — КНР и США. А это уж точно III мировая.



Для того, чтобы познать суть конфликта, необходимо обратиться к истории.

Кто есть «настоящий» Китай?

Иногда КНР и РК рассматривают по аналогии с существовавшими после Второй мировой войны двумя Германиями — социалистической ГДР и капиталистической ФРГ. Аналогия неуместна, поскольку и ГДР, и ФРГ были признанными в мире суверенными государствами и, что самое главное, признавали суверенитет друг друга. Противоположная ситуация сложилась с двумя Китаями: исторически каждый из них видит в правительстве другой страны незаконных узурпаторов власти, а себя рассматривает как единственного легитимного представителя всего Китая.



Как же так получилось? По окончании Второй мировой войны в Китае имело место двоевластие. С одной стороны, было центральное правительство, которое возглавлял Чан Кайши — председатель правящей партии Гоминдан (в переводе — Китайская национальная партия). С другой стороны, с ним враждовало коммунистическое правительство, которое располагалось в Маньчжурии, и возглавлял его Мао Цзэдун. Попытки примирить давно противостоящие стороны ничем не закончилась, и в 1946–1949 гг. разразилась очередная активная фаза войны между ними. В начале большую часть материкового Китая контролировал Чан Кайши, но гражданская война шла с переменным успехом. По факту это была первая прокси-война между США и СССР. Поддержка СССР КПК (Коммунистической партии Китая) и ее вооруженных сил НОАК (Народно-освободительной армии Китая) оказалась эффективнее американской помощи Гоминьдану, и в итоге коммунисты победили — 1 октября 1949 г. в Пекине была провозглашена КНР, тогда как разбитая армия Чан Кайши и противники коммунистического строя бежали на остров Тайвань, где правительство в изгнании продолжало считать себя правомочным представлять весь Китай.



Этот занимательный поворот китайской истории послужил основой сюжета романа Василия Аксенова «Остров Крым». Будь Крым островом, а поддержка Врангеля из-за рубежа более значительной, то, действительно, не факт, что большевикам удалось бы его захватить в 1920 г. Роман Аксенова заканчивается оккупацией Крыма коммунистической Россией много лет спустя. У Тайваня пока более счастливая судьба, но КНР все более и более демонстрирует свое желание покончить с теми, кого она считает сепаратистами.

Вернемся от художественного вымысла к реальным событиям. Они не менее увлекательны, чем вымыслы. После Второй мировой войны место в ООН получило правительство Чан Кайши. И оно представляло Китай долгих 22 года. В октябре 1971 г. 26-я Генеральная ассамблея ООН передала это право КНР. Тайвань лишился места в этой организации и стал официально рассматриваться в качестве провинции КНР. Поэтому захват отколовшегося острова не будет нарушением международного права.



КНР разрывает дипломатические отношения с теми странами, которые поддерживают отношения с РК на уровне посольств. Политика «двух Китаев» для Пекина абсолютно неприемлема. В настоящее время лишь 13 стран — членов ООН признают РК самостоятельным государством, крупнейшая из которых — Парагвай. Остальные — преимущественно мелкие тихоокеанские островные страны. Пока КНР была бедной страной, Тайвань платил ряду стран за свое дипломатическое признание. Сейчас КНР сама кого угодно купит. Да и экономические отношения с ней очень важны. Поэтому желающих идти против воли китайских коммунистических правителей в мире осталось мало.



Демократии не дождались

Пора уже переходить от изложения фактов к анализу. Поворот к признанию КНР в качестве законного и единственного Китая не мог в те времена состояться без активного содействия этому со стороны США. На что делался расчет? На то, что КНР станет, как до сих пор любят говорить, «нормальной страной». И в 90-е гг. XX в., и в начале нынешнего казалось, что этот расчет оправдался. Китай стал проводить довольно радикальные рыночные реформы и за счет этого обеспечил себе небывалые темпы экономического роста. Небывалые с учетом того, что поддерживались они довольно длительное время, а не несколько лет.



Западным политикам затуманивала мозги увядающая ныне теория модернизации. В соответствии с ней экономическое развитие должно было породить массовый средний класс, а он, в свою очередь, потребовать не только гражданских, но и политических прав. Иначе говоря, развитие на основе рыночной экономики имеет своим финальным аккордом свободное общество. Этот слепок с истории Западной Европы накладывался на Китай. Жизнь показала, что мыслить трафаретами — это мыслить неправильно. И капитализм в материковом Китае оказался весьма специфическим (в англоязычной литературе применительно к нему не так давно появился термин state—permeated, который переводится некоторыми нашими авторами как «политический капитализм»), ну а о демократии и говорить не приходится.

В результате расчет западных политиков (прежде всего США) провалился. Полагали, что материковый Китай станет либеральной рыночной экономикой и, соответственно, демократией, а следовательно, почему бы Тайваню добровольно не вернуться в такой «хороший Китай»? И, таким образом, проблема «двух Китаев» будет решена. И, в частности, поэтому Запад открыл дорогу своим капиталам (а значит, и технологиям) в Китай. В результате сам вырастил монстра, с которым сегодня не знает, что делать. Китай претендует весь мир под себя подмять не только экономически, но и политически. В китайской интерпретации формирование этого нового мирового порядка официально именуется построением «сообщества общей судьбы» (поразительно, но практически калька с аксеновской «идеи общей судьбы»).



В итоге Тайвань оказался на самом острие современного противостояния двух типов цивилизации — силовой и правовой. Этот конфликт в наиболее горячей форме протекает сейчас между Россией и Украиной, но и Тайвань последние дни находился на грани того, чтобы его затмить. Ведь, по сути, это было бы столкновение между КНР и США.

Что нужно КНР?

Главным образом, две вещи. Во-первых, золотой ключик, состоящий из четырех заглавных букв: TSMC (Taiwan Semi-Conductor Manufacturing Company). На русский можно перевести как Тайваньская компания по производству полупроводников. Сегодня в мире доминирует тот, кто использует самые тонкие чипы. Во всех областях: от высокоточного оружия до беспилотных автомобилей. Производит же такие чипы только TSMC. И в целом на долю компании приходится 52% мирового рынка полупроводниковых микросхем. США отстают и занимают третье место в мире (после Южной Кореи). Не просто так конгресс только что проголосовал за выделение 58 млрд долларов в качестве субсидий на преодоление отставания.



А что КНР? Очень старается, но пока не очень получается. «Планы партии и правительства» догнать и перегнать не выполняются. Хотя определенные успехи имеются. Ну а если так, то можно представить, какой соблазн взять силой за раз то, над чем бьются немало лет. И не менее сильные стимулы задействованы с противоположной стороны (включая в нее и США) к защите status quo: без тайваньских чипов американской экономике будет хуже, чем российской без нефти и газа. Очевидно, что позволить переход TSMC в руки КНР США просто не могут.

Во-вторых, для КНР существование под боком де факто независимого китайского государства с альтернативным социальным порядком — нож острый. В последнем рейтинге демократии журнала Economist Тайвань занял 8-е место, находится в категории «полные демократии» (full democracies), в которую, кстати, не попадают США (26-е место). Китай же располагается на 126-м месте, и основной темой доклада Democracy Index 2021 является его вызов демократии. При этом (по данным МВФ) ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в Китае $ 21 364 (74-е место в мире), на Тайване — $ 68 370 (14-е место). Таким образом, выше в 3 раза! Поэтому если и было где экономическое чудо, то прежде всего на Тайване.



Отмеченные два обстоятельства позволяют ответить утвердительно на вопрос из заголовка. Несмотря на продолжающееся размахивание шашками, война перенесена. Мир снова вспомнил издевку о «четыреста первом и последнем китайском предупреждении». Однако Китай не спешит. Обращая внимание на иносказательные тексты в официальных документах КНР, аналитики заключают, что прибрать к рукам мятежную провинцию рассчитывают до 2035 г. И никакая Нэнси Пелоси не помешает. Тем более что ей будет 93 (если будет, конечно). Помешать могут лишь предельная решимость Тайваня защищать свою свободу (не меньшая, чем у Израиля) и полная его поддержка США (да и Западом в целом).

Андрей Заостровцев