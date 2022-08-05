Мёртвую девочку в пакете нашли в мусорном баке под Гатчиной

Тело новорождённой девочки найдено в Гатчинском районе Ленинградской области. Мать настаивает, что шансов на жизнь у ребёнка не было.



Проверить мусорный контейнер в посёлке Высокоключевой полицию накануне попросили из областной больницы, куда в начале месяца поступила 41-летняя женщина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа.



Пациентку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики заключили, что у женщины, не встававшей на учёт во время беременности, случился выкидыш. Через три дня им удалось узнать, куда делся ребёнок.

