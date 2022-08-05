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    Мёртвую девочку в пакете нашли в мусорном баке под Гатчиной

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    Тело новорождённой девочки найдено в Гатчинском районе Ленинградской области. Мать настаивает, что шансов на жизнь у ребёнка не было.

    Проверить мусорный контейнер в посёлке Высокоключевой полицию накануне попросили из областной больницы, куда в начале месяца поступила 41-летняя женщина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа.

    Пациентку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики заключили, что у женщины, не встававшей на учёт во время беременности, случился выкидыш. Через три дня им удалось узнать, куда делся ребёнок.

    Многодетная мать из посёлка рассказала, что ждала его рождения не раньше осени, но на седьмом месяце у неё начались преждевременные роды. Девочка, по её словам, появилась на свет мёртвой. Вопрос о похоронах не стоял, женщина упаковала тело в пакет и вынесла его в ближайший мусорный бак. Там младенца и нашли полицейские.

    Точные причины смерти ребёнка установят судмедэксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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