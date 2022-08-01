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    Нет сухого места. Посмотрите на тучу, захватившую Петербург, лить будет до утра

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    Уже несколько часов в Петербурге без остановки хозяйничают ливни. Гигантская туча растянулась от Белоруссии до Выборга и ушла за Ладожское озеро. Судя по звукам из окна, дожди только усиливаются.

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    «Итак, уходящий понедельник принёс в Северную столицу 11 мм осадков, из них 9 мм выпали за последние 3 часа. <…> Ближе к утру дожди будут ослабевать и примут кратковременный и локальный характер», — пишет вечером 1 августа синоптик Михаил Леус.

    Он также рассказал, что в Ленобласти в «мокрых» лидерах оказалась деревня Белогорка под Гатчиной, где выпало 33 мм осадков, что составляет 42% от нормы августа.

    С 21 часа 1 августа до 9 часов утра 2 августа в Петербурге действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Этот ранг означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

    «Фонтанка» рассказывала о разбитых на мокрой дороге машинах, которые «целуются» и сбивают светофоры. Вечером тренд продолжился. Вот так, например, закончил поездку Nissan Terrano на Новоприозерском шоссе.

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    А на трассе М-11 без капота остались двое. Очевидцы предполагают, что из-за плохой видимости водители врезались в отбойник.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Днем во вторник, по данным СЗ УГМС, ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, местами грозы. Температура составит +20…+22 градуса.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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