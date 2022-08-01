    Пробки

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    Мокрые улицы, иномарки целуются, кувыркаются и сбивают светофоры. В Петербурге — дождь и пробки

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    Дождь в вечерний час пик 1 августа налил Петербургу аварий и пробок. На дорогах города на балл плотнее обычного.

    По данным «Яндекс.Пробок», к половине шестого часа вечера дороги Петербурга оказались загружены на большие для лета шесть баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в такое время понедельника. Ожидается, что в ближайшие два часа ситуация на дорогах не изменится. Особенно плотно сейчас в районе площади Восстания. Напряженно также возле Исаакия, на Садовой улице, Пироговской и Выборгской набережных к северу, Арсенальной и Свердловской набережных к югу. На КАД стоят внешнее кольцо между Московским шоссе и вантовым мостом и внутреннее между Пискаревским проспектом и Рябовским шоссе.

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    Дождливая погода традиционно отмечается множеством ДТП. Так, на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай автобетоносмеситель Mercedes и автобус зажали между собой маленькую Hyundai Elantra, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Игорь.

    На Васильевском острове, на пересечении Большого проспекта В.О и Детской улицы, каршеринговый кроссовер выскочил с дороги на газон и врезался в светофор, пишет Александра. Столб от удара наклонился, но не упал.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    А на перекрестке проспекта Испытателей и Байконурской улицы легковой автомобиль перевернулся на крышу и «моет пузо», рассказывает Маргарита. По данным «Яндекс.Пробок», движение на Испытателей к перекрестку затруднено с обеих сторон.

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