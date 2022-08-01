Мокрые улицы, иномарки целуются, кувыркаются и сбивают светофоры. В Петербурге — дождь и пробки

Дождь в вечерний час пик 1 августа налил Петербургу аварий и пробок. На дорогах города на балл плотнее обычного.



По данным «Яндекс.Пробок», к половине шестого часа вечера дороги Петербурга оказались загружены на большие для лета шесть баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в такое время понедельника. Ожидается, что в ближайшие два часа ситуация на дорогах не изменится. Особенно плотно сейчас в районе площади Восстания. Напряженно также возле Исаакия, на Садовой улице, Пироговской и Выборгской набережных к северу, Арсенальной и Свердловской набережных к югу. На КАД стоят внешнее кольцо между Московским шоссе и вантовым мостом и внутреннее между Пискаревским проспектом и Рябовским шоссе.