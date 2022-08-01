«С вероятностью стихийных бедствий». В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя

В связи с ожидающимися в Петербурге сильными дождями вечером 1 августа Смольный объявил в городе «оранжевый» уровень опасности. Этот ранг означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, сообщили в администрации Петербурга во второй половине дня в понедельник.



«Оранжевый» уровень ожидается с 21 часа 1 августа до 9 часов утра 2 августа. Городское правительство просит водителей быть особо внимательными на дороге и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также советуют проявлять и пешеходам.

