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    «С вероятностью стихийных бедствий». В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя

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    В связи с ожидающимися в Петербурге сильными дождями вечером 1 августа Смольный объявил в городе «оранжевый» уровень опасности. Этот ранг означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, сообщили в администрации Петербурга во второй половине дня в понедельник.

    «Оранжевый» уровень ожидается с 21 часа 1 августа до 9 часов утра 2 августа. Городское правительство просит водителей быть особо внимательными на дороге и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также советуют проявлять и пешеходам.

    «Фонтанка» писала, что ранее об «очень сильных дождях» в Петербурге 1 и 2 августа предупредили и в городском управлении МЧС.

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