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    Владимир Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня ВМФ

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    Верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде в честь Дня ВМФ, сообщает РИА Новости утром 31 июля.

    В его распоряжении будет т. н. президентский многофункциональный служебно-разъездной катер «Буревестник». Именно на нем Владимир Путин будет объезжать строй кораблей и принимать парад.

    О прибытии Владимира Путина в Кронштадт сообщалось еще вечером 30 июля. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу он осмотрел музейный комплекс «Остров фортов». В экскурсии приняла участие и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

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