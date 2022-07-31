Владимир Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня ВМФ

Верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде в честь Дня ВМФ, сообщает РИА Новости утром 31 июля.

В его распоряжении будет т. н. президентский многофункциональный служебно-разъездной катер «Буревестник». Именно на нем Владимир Путин будет объезжать строй кораблей и принимать парад.

О прибытии Владимира Путина в Кронштадт сообщалось еще вечером 30 июля. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу он осмотрел музейный комплекс «Остров фортов». В экскурсии приняла участие и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.