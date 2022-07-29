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    За нападение на композитора Колкера в Петербурге задерживали случайного незнакомца, а судить будут поклонника

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    В Петербурге завершено расследование о нападении на 88-летнего автора музыки к песням Пахоменко, Хиля и Кристалинской. Полиция задерживала корыстного незнакомца, а в суд ушло дело мстительного почитателя — не композитора.

    Как сообщает прокуратура Петербурга 29 июля, уголовное дело о покушении на убийство Александра Колкера передают в суд с утверждённым обвинительным заключением в отношении 46-летнего жителя Сахалинской области. «Фонтанка» писала, что 20 февраля композитор получил удар ножом в лифте, случившееся попало на видео.

    По подозрению в нападении задержали приехавшего из Южно-Сахалинска Ивана Худякова. Как рассказывали в полиции, он познакомился с Колкером в супермаркете, предложил провести до дома, а в лифте ударил ножом и отобрал сумку. Рассматривалась версия о том, что нападение могло быть не единственным.

    Следователи выяснили, что Худяковым руководила не корысть.

    «Преступление совершено на почве неприязни — мужчина являлся восторженным почитателем умершей жены потерпевшего», — раскрывают в прокуратуре мотив.

    По информации «Фонтанки», поклонник творчества певицы Марии Пахоменко объяснил следствию, что на преступление его толкнула информация, которую он почерпнул из СМИ, — о трудностях семейной жизни народной артистки. Различные издания писали о нелицеприятных фактах, обнажившихся после смерти Пахоменко, в частности о том, что композитор поднимал руку на тяжелобольную жену.

    Худяков ждёт суда под стражей. После того, как он получит копию обвинительного заключения, его дело передадут в Приморский районный суд.

    Народная артистка России Мария Пахоменко умерла 8 марта 2013 года, ей было 75 лет. С Александром Колкером она расписалась в 1958 году.

    Александр Колкер — лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР. 12 лет назад он стал лауреатом Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка» за спектакль «Гадюка», поставленный Новосибирским театром музкомедии. Музыку Колкера можно услышать в репертуаре таких советских звезд, как Лидия Клемент, Мария Пахоменко, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев и других.

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