За нападение на композитора Колкера в Петербурге задерживали случайного незнакомца, а судить будут поклонника

В Петербурге завершено расследование о нападении на 88-летнего автора музыки к песням Пахоменко, Хиля и Кристалинской. Полиция задерживала корыстного незнакомца, а в суд ушло дело мстительного почитателя — не композитора. Как сообщает прокуратура Петербурга 29 июля, уголовное дело о покушении на убийство Александра Колкера передают в суд с утверждённым обвинительным заключением в отношении 46-летнего жителя Сахалинской области. «Фонтанка» писала, что 20 февраля композитор получил удар ножом в лифте, случившееся попало на видео.

По подозрению в нападении задержали приехавшего из Южно-Сахалинска Ивана Худякова. Как рассказывали в полиции, он познакомился с Колкером в супермаркете, предложил провести до дома, а в лифте ударил ножом и отобрал сумку. Рассматривалась версия о том, что нападение могло быть не единственным. Следователи выяснили, что Худяковым руководила не корысть. «Преступление совершено на почве неприязни — мужчина являлся восторженным почитателем умершей жены потерпевшего», — раскрывают в прокуратуре мотив.

По информации «Фонтанки», поклонник творчества певицы Марии Пахоменко объяснил следствию, что на преступление его толкнула информация, которую он почерпнул из СМИ, — о трудностях семейной жизни народной артистки. Различные издания писали о нелицеприятных фактах, обнажившихся после смерти Пахоменко, в частности о том, что композитор поднимал руку на тяжелобольную жену. Худяков ждёт суда под стражей. После того, как он получит копию обвинительного заключения, его дело передадут в Приморский районный суд.