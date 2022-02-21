FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Полиция Петербурга нашла подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера. Удар ножом сняла камера

Сотрудники уголовного розыска нашли мужчину, который с ножом напал на 88-летнего автора музыки к песням Пахоменко, Хиля и Кристалинской, в хостеле.

4
Печать
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ПоделитьсяПоделиться

46-летний житель Южно-Сахалинска подозревается в том, что около трех дня накануне в лифте дома на улице набережной Черной речки он ударил ножом пенсионера, сообщает 21 февраля официальный представитель МВД Ирина Волк. Преступление попало на видео. Мужчина познакомился с Колкером в супермаркете, куда тот зашел. А затем проводил его домой и напал в лифте. Он забрал сумку у 88-летнего композитора.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские предполагают, что это не единственное нападение, которое совершил задержанный. Ведется поиск дополнительных эпизодов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

257622331
Может, усыплять как то. Никаких денег не хватит содержать всех скотов.
Slava_Rossii
Это каким надо быть моральным уродом, чтобы вот так обойтись с беспомощным дедушкой. Надеюсь, ребята на зоне разъяснят ему всё.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний