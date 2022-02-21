Полиция Петербурга нашла подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера. Удар ножом сняла камера

46-летний житель Южно-Сахалинска подозревается в том, что около трех дня накануне в лифте дома на улице набережной Черной речки он ударил ножом пенсионера, сообщает 21 февраля официальный представитель МВД Ирина Волк. Преступление попало на видео. Мужчина познакомился с Колкером в супермаркете, куда тот зашел. А затем проводил его домой и напал в лифте. Он забрал сумку у 88-летнего композитора.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские предполагают, что это не единственное нападение, которое совершил задержанный. Ведется поиск дополнительных эпизодов.