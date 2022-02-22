Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 февраля, по версии следствия, в минувшее воскресенье предполагаемый злоумышленник напал на 88-летнего мужчину в кабине лифта дома 61 на набережной Черной речки.
«Рукой сжал область шеи потерпевшего, а также, используя нож, нанес им не менее одного удара в область головы, который потерпевший блокировал руками, отказывая сопротивление, в результате чего причинив потерпевшему телесные повреждения в виде колото-резанной раны кисти правой руки, а также моральный вред», — гласит запись.
По предварительной информации, убить Колкера мужчина не смог, поскольку тот активно сопротивлялся.
«Фонтанка» писала, что 20 февраля 46-летний житель Южно-Сахалинска познакомился в супермаркете на набережной Черной речки с музыкантом и предложил проводить его домой. Уже находясь в лифте, он ударил пенсионера ножом. Момент нападения попал на видео. Агрессор выхватил сумку и сбежал, после чего его задержали. По данным «Фонтанки», Колкер серьезно не пострадал, от госпитализации отказался.