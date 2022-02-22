FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера

Суд в Петербурге отправил в СИЗО подозреваемого в покушении на умышленное убийство композитора Александра Колкера. Мужчина пробудет под стражей до 19 апреля 2022 года.

3
Печать

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 февраля, по версии следствия, в минувшее воскресенье предполагаемый злоумышленник напал на 88-летнего мужчину в кабине лифта дома 61 на набережной Черной речки.

«Рукой сжал область шеи потерпевшего, а также, используя нож, нанес им не менее одного удара в область головы, который потерпевший блокировал руками, отказывая сопротивление, в результате чего причинив потерпевшему телесные повреждения в виде колото-резанной раны кисти правой руки, а также моральный вред», — гласит запись.

По предварительной информации, убить Колкера мужчина не смог, поскольку тот активно сопротивлялся.

«Фонтанка» писала, что 20 февраля 46-летний житель Южно-Сахалинска познакомился в супермаркете на набережной Черной речки с музыкантом и предложил проводить его домой. Уже находясь в лифте, он ударил пенсионера ножом. Момент нападения попал на видео. Агрессор выхватил сумку и сбежал, после чего его задержали. По данным «Фонтанки», Колкер серьезно не пострадал, от госпитализации отказался.

Александр Колкер — лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР. 12 лет назад он стал лауреатом Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка» за спектакль «Гадюка», поставленный Новосибирским театром музкомедии. Музыку Колкера можно услышать в репертуаре таких советских звезд, как Лидия Клемент, Мария Пахоменко, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев и других.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

07A
Колкер сын сотрудника НКВД. Карма!
Денеб
"46-летний житель Южно-Сахалинска познакомился в супермаркете на набережной Черной речки с музыкантом и предложил проводить его домой. Уже находясь в лифте, он ударил пенсионера ножом."..... Кто там ругал советскую прописку? Вот и принимайте всякое отребье со всех концов России - матушки......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний