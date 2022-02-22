Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 февраля, по версии следствия, в минувшее воскресенье предполагаемый злоумышленник напал на 88-летнего мужчину в кабине лифта дома 61 на набережной Черной речки.



«Рукой сжал область шеи потерпевшего, а также, используя нож, нанес им не менее одного удара в область головы, который потерпевший блокировал руками, отказывая сопротивление, в результате чего причинив потерпевшему телесные повреждения в виде колото-резанной раны кисти правой руки, а также моральный вред», — гласит запись.

