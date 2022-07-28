Из петербургской больницы выписали «Дюймовочку». При рождении она весила 460 грамм

Из Первой детской горбольницы выписали петербурженку, вес которой при рождении был всего 460 граммов. Девочка появилась на свет на 22-й неделе и пробыла в учреждении больше пяти месяцев. Об этом 28 июля рассказали в городском комитете по здравоохранению.
«В возрасте двух месяцев с массой тела 1080 грамм для дальнейшего наблюдения и лечения девочку перевели из реанимации в отделение патологии новорождённых. Сейчас малышка весит 3006 грамм», — отметили в комздраве.
Счастливые родители отправились с крохой домой, но врачи Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий продолжат наблюдение за ребенком, пообещали в ведомстве.