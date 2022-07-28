    Пробки

    3/10

    usd60.2eur61.22
    ДТП на НевскомШтаб по реновацииПолиция ищет опасного беглецаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Украинская церковь против патриарха всея Руси: новости о санкциях и спецоперации за 27 июля

    Что произошло за последние сутки

    870
    обсудить
    Украинская церковь обвинила патриарха Кирилла в ереси
    Украинская церковь обвинила патриарха Кирилла в ересиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 июля.

    Летать на юг всё еще нельзя (кроме Сочи)

    Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России вновь продлен, на этот раз — до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они не работают с 24 февраля.

    H&M выставила на продажу свой российский бизнес

    Руководство сети магазинов H&M приняло решение продать свой бизнес в России. Как сообщили в Минпромторге, покупатель может быть и не из России.

    — Возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран, — цитирует министерство «Интерфакс».

    Православная церковь Украины против патриарха Кирилла

    Православная церковь Украины, ранее объявившая о своей независимости от РПЦ, обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ПЦУ обвинила патриарха Кирилла в ереси и потребовала признать еретической концепцию «русского мира». Предстоятели украинской церкви утверждают, что «идеология современной РПЦ представляет угрозу не только Украине, но и целому православному миру».

    В Херсонской и Запорожской областях будут работать управления МВД России

    В Херсонской и Запорожской областях созданы временные управления МВД России. Как сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа», в июле текущего года в регионы «прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка». РИА Новости уточняет, что территориальные органы в двух регионах еще формируются.

    Клишас заявил об «интеграции новых территорий»

    Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас высказал предположение о планах парламента на осеннюю сессию. Клишас полагает, что парламенту придется заняться «интеграцией новых территорий».

    — Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации, — пишет он в своем Telegram-канале.

    Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей

    Бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову, ставшую известной после громкого выступления в эфире с осуждением спецоперации, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Но не за то заявление по телевизору — административный протокол о дискредитации российской армии был, по ее словам, составлен после ее интервью 13 июля у Басманного суда, где в тот момент избирали меру пресечения политику Илье Яшину (признан иноагентом в 2022 году. — Прим. ред.).

    Эстония прекратит выдавать россиянам учебные визы и виды на жительство

    Эстония больше не будет выдавать учебные визы и виды на жительство гражданам России и Республики Беларусь. Также россияне и белорусы не смогут приезжать в Эстонию на временные работы, если у них нет долгосрочной эстонской визы. Раньше для устройства на сезонную работу было достаточно любой туристической шенгенской визы.

    Украинская церковь обвинила патриарха Кирилла в ереси
    Украинская церковь обвинила патриарха Кирилла в ересиФото: Артем Устюжанин / E1.RU

    По теме

    Андрей КлишасИлья ЯшинМВДРПЦЭстонияпатриарх КириллправославиеH&MРоссия и Украинаспецоперация на УкраинеМарина ОвсянниковаХерсонская областьЗапорожская область

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close