Украинская церковь против патриарха всея Руси: новости о санкциях и спецоперации за 27 июля

Украинская церковь обвинила патриарха Кирилла в ереси Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 июля.

Летать на юг всё еще нельзя (кроме Сочи) Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России вновь продлен, на этот раз — до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они не работают с 24 февраля.

H&M выставила на продажу свой российский бизнес

Руководство сети магазинов H&M приняло решение продать свой бизнес в России. Как сообщили в Минпромторге, покупатель может быть и не из России. — Возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран, — цитирует министерство «Интерфакс». Православная церковь Украины против патриарха Кирилла Православная церковь Украины, ранее объявившая о своей независимости от РПЦ, обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ПЦУ обвинила патриарха Кирилла в ереси и потребовала признать еретической концепцию «русского мира». Предстоятели украинской церкви утверждают, что «идеология современной РПЦ представляет угрозу не только Украине, но и целому православному миру».

В Херсонской и Запорожской областях будут работать управления МВД России В Херсонской и Запорожской областях созданы временные управления МВД России. Как сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа», в июле текущего года в регионы «прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка». РИА Новости уточняет, что территориальные органы в двух регионах еще формируются. Клишас заявил об «интеграции новых территорий»

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас высказал предположение о планах парламента на осеннюю сессию. Клишас полагает, что парламенту придется заняться «интеграцией новых территорий».



— Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации, — пишет он в своем Telegram-канале.

Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей Бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову, ставшую известной после громкого выступления в эфире с осуждением спецоперации, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Но не за то заявление по телевизору — административный протокол о дискредитации российской армии был, по ее словам, составлен после ее интервью 13 июля у Басманного суда, где в тот момент избирали меру пресечения политику Илье Яшину (признан иноагентом в 2022 году. — Прим. ред.).

Эстония прекратит выдавать россиянам учебные визы и виды на жительство Эстония больше не будет выдавать учебные визы и виды на жительство гражданам России и Республики Беларусь. Также россияне и белорусы не смогут приезжать в Эстонию на временные работы, если у них нет долгосрочной эстонской визы. Раньше для устройства на сезонную работу было достаточно любой туристической шенгенской визы.