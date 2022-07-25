Не верьте слухам. Финляндия продолжает выдавать россиянам туристические визы

На фоне обсуждения рядом парламентских партий Финляндии возможности отказа от выдачи виз жителям России в интернете поползи слухи о том, что решение уже принято. Это не так.
«Парламент Финляндии запретил выдачу туристических виз россиянам», — такие сообщения начали распространяться в телеграм-каналах и чатах вечером 25 июля. Подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.
Первоначальная информация была опубликована в финских СМИ. Дальше разговоров дело пока не идет. Распространяющиеся панические сообщения основаны на высказываниях об идее отказа от туристических виз для россиян крупнейшими партиями Финляндии. В частности, за высказались представители социал-демократической партии Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр». По их мнению, «текущая ситуация ослабляет действия санкций и противоречит их целям».
Информации о том, что дело пошло дальше разговоров нет. В том числе нет официальных сообщений на сайте финского парламента.
Украинская сторона, как сообщает Politico, предлагает странам ЕС перед выдачей виз спрашивать жителей России об отношении к текущей ситуации и выдавать их лишь в одном случае.
Ранее вице-премьер Финляндии Тютти Туппурайнен заявила о том, что прекращать выдачу туристических виз жителям России страна не планирует. Страна не сможет в одиночку принять подобное решение: оно должно быть одобрено на уровне Евросоюза.