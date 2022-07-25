Не верьте слухам. Финляндия продолжает выдавать россиянам туристические визы

На фоне обсуждения рядом парламентских партий Финляндии возможности отказа от выдачи виз жителям России в интернете поползи слухи о том, что решение уже принято. Это не так.



«Парламент Финляндии запретил выдачу туристических виз россиянам», — такие сообщения начали распространяться в телеграм-каналах и чатах вечером 25 июля. Подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

Первоначальная информация была опубликована в финских СМИ. Дальше разговоров дело пока не идет. Распространяющиеся панические сообщения основаны на высказываниях об идее отказа от туристических виз для россиян крупнейшими партиями Финляндии. В частности, за высказались представители социал-демократической партии Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр». По их мнению, «текущая ситуация ослабляет действия санкций и противоречит их целям».