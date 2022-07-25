В Госдуме разрабатывают законопроект об общественных советах на ТВ и для театров с кино

Депутат Госдумы Николай Бурляев 25 июля рассказал «Интерфаксу», что работает над законопроектом об общественных советах на телевидении, в театре и кино.



Актер, который занимает пост замглавы парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, назвал определение тех, кто будет регулировать процесс отбора картин для проката, «второй задачей» после того, как будет принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицании семейных ценностей среди жителей России всех возрастов.

