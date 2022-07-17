Гангстерское кино вживую. После концерта в Москве под прицелом камер выстрелили в рэпера

Неоднозначное событие произошло накануне вечером у одного из московских клубов. После концерта в столице на глазах у публики неизвестные выстрелили в рэпера OFFMi.



Как сообщает msk1.ru, инцидент произошел вечером 16 июля у дома 6 по Покровскому бульвару в столице. После выступления рэпер OFFMi (настоящее имя — Никита Святковский) общался с фанатами на улице. В этот момент неизвестные подъехали на мотоцикле и выстрелили в рэпера.

