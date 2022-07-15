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    Граница открылась, постановление опубликовано

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    Петербуржцев начали пропускать в Финляндию

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    Жители Петербурга сообщают, что после публикации постановления, открывшего выезд из России 15 июля, обещание властей выполнено. Туристов «без специальных оснований» начали пропускать через границы Финляндии и Эстонии.

    Как сообщил «Фонтанке» читатель Владислав, пересечь границу ему удалось около 11:15.

    «МАПП «Брусничное», в 11:12 нас запустили на таможенный контроль, наконец», — рассказала, в свою очередь, Алла.

    «Прошли границу в 11:20. Туристов выпускают из РФ», — сообщил Виталий с пункта пропуска «Торфяновка».

    «Только что прошел таможню РФ, сотрудник в окне сказала, что 2–3 минуты назад им поступило распоряжение об отмене необходимости причин для выезда. Хотя у меня она спросила, но бумагу не требовала», — рассказал участник чата о пересечении эстонской границы.

    То, что граница открыта, подтверждает и корреспондент «Фонтанки», находящийся там.

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