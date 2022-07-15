Петербуржцев начали пропускать в Финляндию

Жители Петербурга сообщают, что после публикации постановления, открывшего выезд из России 15 июля, обещание властей выполнено. Туристов «без специальных оснований» начали пропускать через границы Финляндии и Эстонии.
Как сообщил «Фонтанке» читатель Владислав, пересечь границу ему удалось около 11:15.
«МАПП «Брусничное», в 11:12 нас запустили на таможенный контроль, наконец», — рассказала, в свою очередь, Алла.
«Прошли границу в 11:20. Туристов выпускают из РФ», — сообщил Виталий с пункта пропуска «Торфяновка».
«Только что прошел таможню РФ, сотрудник в окне сказала, что 2–3 минуты назад им поступило распоряжение об отмене необходимости причин для выезда. Хотя у меня она спросила, но бумагу не требовала», — рассказал участник чата о пересечении эстонской границы.
То, что граница открыта, подтверждает и корреспондент «Фонтанки», находящийся там.