Президент Сербии считает, что мир ждет «ад», если Запад не примет условия Путина

Мировым лидерам стоит прислушаться к предложениям президента РФ Владимира Путина по Украине, иначе может начаться ад. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич.



По словам политика, это самое предложение последует после того, как будут «закончены дела» в Донбассе, при этом принимать эту инициативу Запад не хочет.



«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует 14 июля Вучича РИА Новости.

