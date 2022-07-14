Референдум о вхождении Запорожской области в состав России запланирован на осень

В начале осени может пройти референдум по вхождению Запорожской области в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.



«Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — заявил он (цитата по РИА Новости).

Рогов также отметил, что местные жители интересуются вопросом референдума и сроками его проведения.