Референдум о вхождении Запорожской области в состав России запланирован на осень

В начале осени может пройти референдум по вхождению Запорожской области в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.
«Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — заявил он (цитата по РИА Новости).
Рогов также отметил, что местные жители интересуются вопросом референдума и сроками его проведения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане Украины, ЛНР и ДНР, а также те, кто постоянно живет на территории Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном режиме.