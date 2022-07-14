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    Референдум о вхождении Запорожской области в состав России запланирован на осень

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    В начале осени может пройти референдум по вхождению Запорожской области в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.

    «Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — заявил он (цитата по РИА Новости).

    Рогов также отметил, что местные жители интересуются вопросом референдума и сроками его проведения.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане Украины, ЛНР и ДНР, а также те, кто постоянно живет на территории Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном режиме.

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