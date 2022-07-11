Путин разрешил упрощённое получение гражданства РФ для всех украинцев

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — уточняется в документе.

Напомним, ранее в России начал действовать закон об упрощённом гражданстве для иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в РФ или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.



До этого право на упрощённое получение гражданства РФ предоставлялось только гражданам Украины, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.



О том, почему украинские беженцы приезжают в Петербург и уезжают затем в Европу, читайте на «Фонтанке».

