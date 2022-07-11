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    Путин разрешил упрощённое получение гражданства РФ для всех украинцев

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    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин распространил упрощённый порядок получения российского гражданства на всех жителей Украины. Соответствующий указ главы государства опубликован 11 июля на официальном портале правовой информации.

    «Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — уточняется в документе.

    Напомним, ранее в России начал действовать закон об упрощённом гражданстве для иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в РФ или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.

    До этого право на упрощённое получение гражданства РФ предоставлялось только гражданам Украины, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

    О том, почему украинские беженцы приезжают в Петербург и уезжают затем в Европу, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 7

    chip111 Июл 2022 в 15:50
    Я не рад этой новости, паспорт и гражданство должно быть ценностью, люди должны доказать, что достойны быть гражданами страны, так это делается в США, странах ЕС, в любых развитых странах! А тут всем, без разбора, вчера из кустов по русским солдатам стрелял, а сегодня пошел и паспорт оформил, на всякий случай, вдруг выплаты какие будут давать.
    +0-0
    Андрей_спб11 Июл 2022 в 15:46
    Паноптикум какой-то.
    +0-0
    AKM11 Июл 2022 в 15:34
    Всем-всем? И членам "Азова"* тоже?
    * запрещённая в РФ организация
    +0-0
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