Путин разрешил упрощённое получение гражданства РФ для всех украинцев

Президент РФ Владимир Путин распространил упрощённый порядок получения российского гражданства на всех жителей Украины. Соответствующий указ главы государства опубликован 11 июля на официальном портале правовой информации.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — уточняется в документе.
Напомним, ранее в России начал действовать закон об упрощённом гражданстве для иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в РФ или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.
До этого право на упрощённое получение гражданства РФ предоставлялось только гражданам Украины, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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