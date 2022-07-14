Фаната скандинавской мифологии задержали в Петербурге за стрельбу из винтовки по женщине и деревьям

«Снайпера», который стрелял из винтовки в петербурженку в Невском районе, задержали на юге Петербурга.
35-летняя женщина обратилась в полицию накануне около одиннадцати вечера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 июля. Она сообщила, что у дома 19 по улице Русановской неизвестный мужчина стрелял в нее и в деревья, а потом сел в автомобиль «Хендэ» черного цвета и уехал. Женщина запомнила номера автомобиля.
Сотрудники полиции ближе к полуночи нашли указанную машину у дома 22 по улице Садовой в поселке Металлострой. За рулем автомобиля был 46-летний неработающий гражданин. А в багажнике «Хендэ» нашли и изъяли пневматическую винтовку «Байкал МР-512».
Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. На своих страницах в социальных сетях он пишет, что видит интерес в «бизнезе» (орфография автора сохранена), а также регулярно постит картинки из скандинавской и славянской мифологии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.