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    Продолжение Пискаревского проспекта в обход Мурино согласовано, стройку хотят начать в этом году

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    Федеральная экспертиза одобрила проектную документацию и, таким образом, согласовала строительство продолжения Пискаревского проспекта — участка в Ленинградской области, идущего в обход Мурино. Свою главную новость полугодия сообщает 13 июля пресс-служба областного дорожного комитета.

    Областная часть пройдёт по землям Ржевского полигона, город Петербург при этом строит свою. Участок длиной около 6,5 километра с мостом через Охту дотянется до Токсовского шоссе около Кузьмолово, где будет большая развязка. Это позволит, как ожидается, убрать вечную пробку на Токсовском шоссе в Мурино и Новом Девяткино (пробочный участок останется в стороне). Начало стройки запланировано на 2022 год.

    Схема предоставлена дорожным комитетом Ленинградской области
    Схема предоставлена дорожным комитетом Ленинградской области
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    «Сложность разработки проекта была во многом обусловлена тем, что магистраль частично проходит по землям Ржевского полигона, для чего дорожникам потребовалось согласие Министерства обороны РФ», — отмечается в сообщении комитета.

    Ленобласть заявляла этот проект в числе приоритетных и получила из федерального бюджета 4,4 млрд рублей в рамках инфраструктурных кредитов. Ещё 2,2 млрд федеральных рублей были одобрены в качестве прямой субсидии на несколько лет.

    «Это, пожалуй, один из самых важных агломерационных дорожных проектов последних лет. Начать строительство область рассчитывает уже в этом году», — подчеркнул глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

    Схема предоставлена дорожным комитетом Ленинградской области
    Схема предоставлена дорожным комитетом Ленинградской области

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