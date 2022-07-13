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    Любитель скорости в Петергофе обгоняет «Рендж Ровер» и уходит на встречку в столб. На видео — последняя минута и удар

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    В ДТП со столбом и деревом в Петергофе погиб 36-летний петербуржец, любитель скоростной езды. Последние минуты его пути зафиксировал видеорегистратор.

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    ДТП на Санкт-Петербургском шоссе, 109, произошло 12 июля в 7:14. За рулём «Хонды Цивик» находился её хозяин, 36-летний житель Петергофа. По версии полиции, он, не справившись с управлением, выехал на встречную обочину, врезался в осветительную опору и в дерево в кювете. Мужчина скончался на месте. Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, в 2021–2022 годах его пять раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Маневры водителя перед аварией запомнил его видеорегистратор. Ролик публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Подписчики полагают, что два «шахматиста» решили посоревноваться на мокрой дороге со скользкой разметкой. «Вот ехал же спокойно... Только «Рендж» его обогнал, начались догонялки», — отмечает Илья. «Попал одним колесом на разметку + разметка перехода мокрая, и всё. Как гололёд», — добавляет Сергей. «Поскользнулся на полосах. Парадокс. Кладут полосы для снижения скорости и предотвращения аварий, а сработало с точностью наоборот. Водитель понадеялся на своё авто и ошибся», — резюмирует Сергей.

    «В 12 дня всё ещё была пробка в сторону Петергофа, сбитый столб пытались поднять, а на остаток столба была просто намотана машина, почти вся.... Это же с какой скоростью ехал парень, ещё подумалось. Теперь стало понятно», — пишет Зоя.

    В июне 2018 года на этом же месте другая «Хонда» столкнулась с маршруткой. В «Хонде» погибли водитель и двое его маленьких сыновей, а в автобусе пострадали 8 человек.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_16884139" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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