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    Смертельное ДТП на Санкт-Петербургском шоссе: машину разорвало о столб

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    В Петергофе утром 12 июля произошло смертельное ДТП.

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    По данным «Фонтанки», около 7:30 на Санкт-Петербургском шоссе, 109, автомобиль «Хонда» врезался в столб. Водитель скончался на месте. Работают сотрудники полиции, скорая и МЧС.

    На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что машину разорвало на части. Движение немного затруднено.

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    В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что специалисты компании прибыли на место ДТП к 8:40. Ведётся демонтаж повреждённой опоры освещения.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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