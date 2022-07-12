Смертельное ДТП на Санкт-Петербургском шоссе: машину разорвало о столб

В Петергофе утром 12 июля произошло смертельное ДТП.
По данным «Фонтанки», около 7:30 на Санкт-Петербургском шоссе, 109, автомобиль «Хонда» врезался в столб. Водитель скончался на месте. Работают сотрудники полиции, скорая и МЧС.
На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что машину разорвало на части. Движение немного затруднено.
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что специалисты компании прибыли на место ДТП к 8:40. Ведётся демонтаж повреждённой опоры освещения.