Обезьянья оспа теперь и в Петербурге. Как ее обнаружить и вылечить

Всего два месяца понадобилось вирусу обезьяньей оспы, чтобы добраться из Европы в Россию. 7 мая 2022 года стало известно о первом случае заражения (Великобритания). Минздрав сообщал тогда, что вероятность распространения этой инфекции в нашей стране очень мала. Но уже 7 июля первый пациент с этой инфекцией обратился за помощью к петербургским врачам.



Фото: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS Поделиться Поделиться





Надежды на то, что обезьянья оспа не проникнет через кордон с Европой, не оправдались. За всеми, кто контактировал с первым пациентом, доставившим к нам эту болезнь из Португалии, установлено наблюдение. «Фонтанка» рассказывает, что известно об оспе обезьян на сегодня.



Если вы заразились

Понять, что человек заразился вирусом оспы обезьян, сразу после контакта с носителем невозможно. Инкубационный период (между моментом инфицирования и проявлением) составляет чаще всего 6 — 13 дней, но может длиться до 21 дня.



Первые симптомы сохраняются до пяти дней: слабость, высокая температура, головная боль, лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов), болят спина и мышцы. Проще всего дифференцировать (отличить) оспу обезьян от ветрянки, кори, натуральной оспы, сифилиса и аллергии, когда обнаруживаются увеличенные лимфатические узлы.



После повышения температуры дня через три появляются высыпания на коже, чаще всего похожие на ветряночные: в основном на лице, ладонях и подошве, иногда на слизистых оболочках полости рта, гениталиях, конъюнктиве и даже роговице глаз. Чаще всего они везикулярные (как пузырьки, наполненные прозрачной или желтоватой жидкостью). Со временем они подсыхают, образовавшиеся на их месте корочки отпадают. При тяжелой форме заболевания пузырьки сливаются в очаги.

Даже при легком течении болезнь может осложниться, если присоединяются вторичные инфекции. Есть риск развития бронхопневмонии, заражения крови, энцефалита, а также инфекции роговицы — в этом случае человек может лишиться зрения.



Как сообщает ВОЗ, пока неясно, может ли оспа обезьян протекать бессимптомно.

Кто рискует болеть тяжело

ВОЗ сообщает, что в большинстве случаев это самокупируемое заболевание, то есть неприятные и болезненные симптомы самостоятельно исчезают через 2–4 недели.

Дети болеют тяжелее взрослых, если довольно долго контактируют с вирусом, кроме того, ВОЗ связывает тяжесть течения с их состоянием здоровья и развитием опасных осложнений.

Трагический исход болезни возможен у пациентов с иммунодефицитом.



Менее восприимчивы к вирусу оспы обезьян родившиеся более 40 лет назад, когда в мире завершилась вакцинация от натуральной оспы — считается, что она обеспечивает защиту и от обезьяньей. В России и странах СНГ это люди, родившиеся до 1980 года.

Летальность среди населения прежде достигала 11 процентов, с более высокими показателями среди детей младшего возраста, но в последние годы она снизилась до 3–6%.

Пути распространения

Минздрав назвал пути передачи вируса от человека, инфицированного вирусом оспы: воздушно-капельный и контактный.



Воздушно-капельный путь заражения возможен при длительном и тесном общении, то есть так вирус передается плохо, но все же передается.

Контактный — в результате контакта с биологическими жидкостями инфицированного (кровь, слюна, слизистая), при половых контактах или через кожу, если предметы обихода, которыми пользовался зараженный, не дезинфицированы.

Инфицирование возможно также при употреблении в пищу мяса зараженных животных — плохо проваренного-прожаренного.

Кроме того, вирус оспы проникает через плацентарный барьер, поэтому встречается врожденная оспа обезьян.



Минздрав сообщает, что «индекс репродукции вируса в восприимчивой популяции, по разным данным, колеблется в пределах 0,83–2». Это значит, что один заболевший может заразить до 1–2 человек, если окажется среди не имеющих иммунной защиты людей и при этом не будут предприняты противоэпидемические меры.

Как диагностируют

Диагноз ставится по результатам лабораторной диагностики — ВОЗ рекомендует использовать метод ПЦР для исследования образцов кожных поражений, которые забираются у заболевшего, поскольку из кровотока вирусы быстро уходят — распространяются по тканям организма.



Как лечат

В России нет лекарств для специфического лечения оспы обезьян. В Европе в 2022 году Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) лицензировало препарат для терапии оспы обезьян «Тековиримат».

Во всем мире лечение основано на облегчении симптомов и профилактике осложнений.

Прививка от обезьяньей оспы

В Европе и США используют единственную в мире вакцину, созданную именно для предупреждения обезьяньей оспы, на основе модифицированного вируса осповакцины «Анкара» — MVA-BN — JYNNEOS® (нарабатывается на фибробластах эмбрионов кур). Но, как сообщает Минздрав, существующие уже десятилетия вакцины против натуральной оспы защищают от заболевания обезьяньей на 85%. В России зарегистрированы 3 вакцины для профилактики натуральной оспы отечественного производства: «Вакцина оспенная живая» (вакцина оспенная) от НПО «Микроген»; «ОспаВир» (вакцина оспенная инактивированная) от НПО «Микроген»; «ТЭОВак» (вакцина оспенная эмбриональная живая) от 48-го ЦНИИ Минобороны России.



Вакцину с «убитым» — инактивированным — вирусом создали, чтобы использовать перед живой вакциной для защиты от нежелательных реакций на прививку. Но все равно вакцинация от натуральной оспы переносится тяжело. Чтобы снизить риски для пациентов, имеющих ограничения на прививки живой вакциной, например сниженный иммунитет, создана и проходит клинические испытания на новосибирском «Векторе» так называемая живая рекомбинантная вакцина VAC delta 6, она, скорее всего, не будет иметь таких противопоказаний.

Впрочем, пока и ВОЗ, и Минздрав считают, что массовая вакцинация не требуется. Однако Минздрав рекомендовал медицинским работникам и людям, контактирующим с пациентами с оспой обезьян или с взятыми у них образцами, задуматься о прививке против натуральной оспы.

Как избежать заражения обезьяньей оспой

Постараться не иметь тесных физических контактов с людьми, инфицированными оспой обезьян. А ухаживая за заболевшим, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Инфицированных вирусом оспы обезьян рекомендуется изолировать либо на дому, либо в стационаре.

Поскольку изначально большинство случаев заражения человека оспой обезьян было вызвано первичной передачей от животного человеку, следует исключать незащищенные контакты с дикими животными, в том числе с их мясом, кровью и субпродуктами, перед употреблением в пищу их следует подвергать тщательной термической обработке. Чтобы сократить риск передачи вируса от животных человеку, в некоторых странах уже ввели ограничения на ввоз грызунов и нечеловекообразных приматов, среди которых в основном и циркулирует эта оспа. Ирина Багликова, «Фонтанка.ру» Справка Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание. В Африке вирус обнаруживается у полосатых и древесных белок, гамбийских крыс, полосатых мышей, селевиний (грызун из отряда соневых) и у приматов. При этом наиболее вероятный резервуар вируса — грызуны.

Вирус был впервые выявлен в 1958 году при вспышке заболевания в колониях обезьян циномольгус сингапурского происхождения в Копенгагене. Из 373 обезьян (Macacus cynomolgus), ввезенных из Сингапура, было поражено 20–30% животных. Из пустул был выделен возбудитель, названный вирусом оспы обезьян. Только через 12 лет специалисты ВОЗ выделили возбудитель у больного человека в Демократической Республике Конго (бывшее государство Заир), а затем идентифицировали. Позже случаи заражения человека оспой обезьян были зарегистрированы еще в 10 странах Африки.



7 мая 2022 года в Великобритании вирус был обнаружен у мужчины, который, вероятно, заразился в Нигерии. Позже вирус стали выявлять в разных странах Европы, а 20 мая первого пациента, инфицированного обезьяньей оспой, выявили в Австралии. Заболевание обнаружили у 40-летнего мужчины, который «привез» его из Европы.

По данным, обнародованным ВОЗ на прошлой неделе, в мире зарегистрировано более 7 тысяч случаев заболевания в 58 странах. Сегодня стало известно, что Россия стала 59-й страной, где тоже выявлен пациент с вирусом оспы обезьян.

