В Петербург привезли вторую смену детей из Мариуполя

Вторая смена для детей из города-побратима Мариуполя стартовала в лагере «Дружных» в Петербурге. Отдыхать привезли 347 ребят, их разделят на 18 отрядов, сообщили 9 июля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



Лагерь под Зеленогорском подготовили к новому заезду: ввели дополнительные корпуса «для размещения как можно большего количества детей», благоустроили территории, сформировали специальный штат работников. На территории запущены контактный зоопарк и конный клуб.

