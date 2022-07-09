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    В Петербург привезли вторую смену детей из Мариуполя

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    Вторая смена для детей из города-побратима Мариуполя стартовала в лагере «Дружных» в Петербурге. Отдыхать привезли 347 ребят, их разделят на 18 отрядов, сообщили 9 июля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

    Лагерь под Зеленогорском подготовили к новому заезду: ввели дополнительные корпуса «для размещения как можно большего количества детей», благоустроили территории, сформировали специальный штат работников. На территории запущены контактный зоопарк и конный клуб.

    Программу для школьников второй смены специально разработала и подготовила гимназия № 631 Приморского района. Во время двухнедельной смены детей из Мариуполя свозят на экскурсии в Петергоф, Летний сад, Петропавловскую крепость, Аничков дворец и исторический парк «Россия — моя история».

    Всего за время летних каникул лагерь «Дружных» должны посетить почти 1 600 школьников из Мариуполя.

    Как писала «Фонтанка», первую смену возили посмотреть на «Алые паруса». Детей из Мариуполя напугал тогда звук фейерверков.

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