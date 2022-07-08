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    ВМФ передали первую подлодку — носитель «Посейдонов»

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    9 комментариев

    Военно-морскому флоту России передана исследовательская подводная лодка «Белгород» — первый носитель беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась 8 июля на предприятии АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК).

    На мероприятии присутствовал Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Он отметил, что подлодка «Белгород» дает России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана.

    Подводная лодка «Белгород» предназначена «для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций». Кроме того, ее можно использовать как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

    Ранее сообщалось, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» будут носителями беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». Их можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

    О разработке подобной системы впервые объявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году. В феврале 2019 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что морские полигонные испытания аппарата успешно завершены.

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    Комментарии 9

    Игoрь08 Июл 2022 в 15:22
    Только вчера я в новостях про черноморский островок пытался спросить: где же посейдоны? И хотя модератор не пропустил этот коммент - ответ подоспел сам собой.
    +0-0
    Кот Ученый08 Июл 2022 в 14:52
    Отличная новость!!!
    Особо доставил откровенный троллинг: "Он отметил, что подлодка «Белгород» дает России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана." )))
    +0-0
    Васисуалий Лошков08 Июл 2022 в 14:34
    надеюсь больше яхты алишера?
    +0-0
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