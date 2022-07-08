ВМФ передали первую подлодку — носитель «Посейдонов»

На мероприятии присутствовал Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Он отметил, что подлодка «Белгород» дает России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана.

Военно-морскому флоту России передана исследовательская подводная лодка «Белгород» — первый носитель беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась 8 июля на предприятии АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК).

Подводная лодка «Белгород» предназначена «для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций». Кроме того, ее можно использовать как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.



Ранее сообщалось, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» будут носителями беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». Их можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.