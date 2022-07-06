ИКЕА назвала дату доступа к аккаунтам.. Вы успеете замёрзнуть

Технические сложности, с которыми ИКЕА столкнулась перед окончательным прощанием с Россией, похоже, оказались каверзнее, чем предполагалось. Дату доступа к аккаунтам пользователей назвали — она не радует.

Как следует из сообщения в личных кабинетах шведской компании IKEA, работу личных кабинетов на сайте предполагается возобновить к семи часам утра московского времени 9 февраля.



«В течение длительного времени выделяются функции доступа», – так начинается поистине удивляющий текст. Дальше компания предлагает вдохновиться идеями об обустройстве дома.

