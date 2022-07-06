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    ИКЕА назвала дату доступа к аккаунтам.. Вы успеете замёрзнуть

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    4 комментария

    Технические сложности, с которыми ИКЕА столкнулась перед окончательным прощанием с Россией, похоже, оказались каверзнее, чем предполагалось. Дату доступа к аккаунтам пользователей назвали — она не радует.

    Как следует из сообщения в личных кабинетах шведской компании IKEA, работу личных кабинетов на сайте предполагается возобновить к семи часам утра московского времени 9 февраля.

    «В течение длительного времени выделяются функции доступа», – так начинается поистине удивляющий текст. Дальше компания предлагает вдохновиться идеями об обустройстве дома.

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    Перед уходом из России ИКЕА объявила о финальной распродаже. Она должна была начаться 5 июля, однако, пользователи столкнулись с невозможностью сделать заказ: личные кабинеты не работали, а купить что-либо, согласно правилам, возможно только в режиме онлайн и только через личный кабинет.

    Сбой в работе в компании объяснили «техническими причинами». Источник «Фонтанки» заявлял, что починить сайт предполагается к полуночи 6 июля.

    Некоторые петербуржцы провели ночь в попытках заказать мебель из ИКЕИ. Другие подсчитывали стоимость и заявляли, что ни о какой распродаже речи не идет.

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    Комментарии 3

    KSS06 Июл 2022 в 00:50
    мне кажется, это такой способ до конца не уйти. В общем и целом - обнадеживает.
    Уход Икеи, пожалуй, самая чувствительная из всех брендов, ну и Zara + Massimo Dutty. Осталоьное не так критично.
    Очень хочется верить, что они что-то знают))))
    +0-0
    Свободу Лёхе!06 Июл 2022 в 00:48
    У меня сложная ассоциация: не встречал ни одного умного человека с мебелью, техникой и т.п. из.. ИКЕИ! )
    +0-1
    миру-мир!06 Июл 2022 в 00:29
    задолбали. пойду куплю таз гранту.
    +0-0
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