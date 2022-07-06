ИКЕА назвала дату доступа к аккаунтам.. Вы успеете замёрзнуть

Технические сложности, с которыми ИКЕА столкнулась перед окончательным прощанием с Россией, похоже, оказались каверзнее, чем предполагалось. Дату доступа к аккаунтам пользователей назвали — она не радует.
Как следует из сообщения в личных кабинетах шведской компании IKEA, работу личных кабинетов на сайте предполагается возобновить к семи часам утра московского времени 9 февраля.
«В течение длительного времени выделяются функции доступа», – так начинается поистине удивляющий текст. Дальше компания предлагает вдохновиться идеями об обустройстве дома.
Перед уходом из России ИКЕА объявила о финальной распродаже. Она должна была начаться 5 июля, однако, пользователи столкнулись с невозможностью сделать заказ: личные кабинеты не работали, а купить что-либо, согласно правилам, возможно только в режиме онлайн и только через личный кабинет.
Сбой в работе в компании объяснили «техническими причинами». Источник «Фонтанки» заявлял, что починить сайт предполагается к полуночи 6 июля.
Некоторые петербуржцы провели ночь в попытках заказать мебель из ИКЕИ. Другие подсчитывали стоимость и заявляли, что ни о какой распродаже речи не идет.