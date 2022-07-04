Калининградские власти подготовили и передали в Москву ответ на запрет транзита

Власти Калининградской области передали в кабинет министров и администрацию президента предложение с ответными мерами на запрет транзита через Литву. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».

Алиханов заявил, что проблему транзита можно решить несколькими способами: добиться изменений в пакете санкций через МИД, связать Калининградскую область со страной новым морским маршрутом или ответить на запрет транзита.

«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента», — заявил Алиханов. Однако глава Калининградской области подчеркнул, что, по его мнению, ответные меры вводить пока рано.

Губернатор региона отказался говорить о том, что именно включено в список ответных мер. Алиханов выразил мнение, что обсуждать меры можно будет только в том случае, когда «необходимость их принятия будет 100 % ». Напомним, что запрет на транзит санкционных грузов в Калининградскую область и из нее Литва ввела с 18 июня. Российские власти назвали подобное решение незаконным. Евросоюз утверждает, что ни о какой блокаде Калининградской области речи нет. По мнению представителей ЕС, об этом говорит отсутствие запрета на транзит несанкционных грузов.