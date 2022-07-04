Калининградские власти подготовили и передали в Москву ответ на запрет транзита

Власти Калининградской области передали в кабинет министров и администрацию президента предложение с ответными мерами на запрет транзита через Литву. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».
Алиханов заявил, что проблему транзита можно решить несколькими способами: добиться изменений в пакете санкций через МИД, связать Калининградскую область со страной новым морским маршрутом или ответить на запрет транзита.
«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента», — заявил Алиханов. Однако глава Калининградской области подчеркнул, что, по его мнению, ответные меры вводить пока рано.
Губернатор региона отказался говорить о том, что именно включено в список ответных мер. Алиханов выразил мнение, что обсуждать меры можно будет только в том случае, когда «необходимость их принятия будет
Напомним, что запрет на транзит санкционных грузов в Калининградскую область и из нее Литва ввела с 18 июня. Российские власти назвали подобное решение незаконным. Евросоюз утверждает, что ни о какой блокаде Калининградской области речи нет. По мнению представителей ЕС, об этом говорит отсутствие запрета на транзит несанкционных грузов.
Тем не менее, по данным Spiegel, Еврокомиссия собирается разрешить транзит всех товаров в Калининград уже 10 июля. В ЕК опасаются, что запрет может привести к эскалации конфликта.