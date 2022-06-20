Беспрецедентно. Песков отреагировал на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область

«Блокада» властями Литвы Калининградской области является беспрецедентной мерой и «нарушением всего и вся». Об этом 20 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, действия Литвы необходимо рассматривать как «элемент блокады, конечно же». Песков уточнил, что российские власти прорабатывают ответные меры, анализируя ситуацию.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся <…> Ситуация более чем серьезная, она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение нескольких дней будет произведен», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по «Ъ»).
Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов.
Накануне сенаторы Андрей Клишас и Андрей Климов заявили, что ограничение транзита Литвой в Калининград может стать основанием для жесткого и законного ответа со стороны России.