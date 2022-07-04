Шойгу рассказал Путину об освобождении ЛНР: новости о спецоперации за 4 июля

Владимир Путин и Сергей Шойгу обсудили освобождение ЛНР Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 4 июля.

Шойгу встретился с президентом Министр обороны Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи он доложил об успешно проведенной операции по освобождению ЛНР. В ответ Владимир Путин заявил, что подразделения, которые участвовали в операции в ЛНР, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности».

— А другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, — добавил Путин. Также президент сообщил, что присвоит звания Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседуллу Абачеву. Изменился перечень товаров для параллельного импорта Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ведомство скорректировало перечень компаний для параллельного импорта, включив в него Siemens, BMW и Lego. Исключили же из списка те бренды, которые продолжают работу на российском рынке: Wilo, Duracell и Merries.

Ведомственный приказ, который находится на согласовании в Минюсте, вносит отдельные уточнения в перечень товаров для параллельного импорта. Номенклатуру товаров, параллельный ввоз которых будет разрешен этим приказом, в министерстве не конкретизировали. Закон о легализации параллельного импорта был принят 21 июня. В конце марта правительство России приняло постановление, которое разрешает законно проводить параллельный импорт. Такое решение власти приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Перечень товаров для параллельного импорта чуть позже опубликовал Минпромторг. Мы подробно разбирали с юристами, как должна работать эта схема и насколько она законна с точки зрения международного права.



Иностранных вакцин от ветрянки и кори не будет Фармкомпания MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветрянки, краснухи, кори и паротита. Как сообщила «Коммерсанту» соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, по закону американская компания сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава РФ. При этом в Минздраве и Росздравнадзоре сказали, что в стране достаточно отечественных аналогов этих вакцин. В марте мы рассказывали о том, как введение санкций отразится на доступности в России вакцин и инсулина.

В Москве появится площадь ЛНР (у посольства Великобритании) Территорию у посольства Великобритании в Москве назовут «Площадью Луганской Народной Республики». Это участок вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улице Новый Арбат. Голосование за название прошло на сайте проекта «Активный гражданин». Ранее в Москве появилась площадь ДНР — она находится возле посольства США. Магазины Cropp и Sinsay в России передали компании из ОАЭ Польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay), еще в мае заявлявший о продаже российского бизнеса консорциуму из Китая, передал магазины в России зарегистрированной в ОАЭ компании «Фар ист сервисиз-фзко» и своему топ-менеджеру. В конце мая магазины возобновили работу в нашей стране после почти двухмесячного простоя, сейчас они получили новые названия, поскольку новому собственнику не достались права на использование товарных знаков и брендов.

Премьер выступил с речью о санкциях на «Иннопроме» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил сегодня в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром» с небольшой речью. Ее главным посылом было то, что России не страшны никакие санкции. — У нас много друзей. То, что сегодня здесь так много гостей, говорит об одном: Россию невозможно изолировать. Мы осмотрели экспозицию. Посетили стенды Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Армении. Нам необходимо всем вместе действовать, — заявил премьер-министр. — Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили порядок. Ни одной стране мира нельзя гарантировать теперь поставки. А значит, нам надо в сжатые сроки разработать технологический суверенитет. Необходимо обладать собственными компетенциями и технологиями. Это сложная задача, но выполнимая. Существующий задел позволил не допустить плачевной ситуации.



А вот еще несколько тезисов из выступления премьера:

в сфере авиастроения нужно переходить на отечественные комплектующие и трансформировать авиапромышленность;

нужна модернизация производства судов всех типов;

президент поручил развивать малотоннажную химию;



нужно повышать локализацию в экономику и увеличить присутствие России на рынках. Корреспонденты E1.RU ведут онлайн-трансляцию с выставки.

