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    Шойгу рассказал Путину об освобождении ЛНР: новости о спецоперации за 4 июля

    Что произошло за последние сутки

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    Владимир Путин и Сергей Шойгу обсудили освобождение ЛНР
    Владимир Путин и Сергей Шойгу обсудили освобождение ЛНРФото: Kremlin.ru
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 4 июля.

    Шойгу встретился с президентом

    Министр обороны Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи он доложил об успешно проведенной операции по освобождению ЛНР. В ответ Владимир Путин заявил, что подразделения, которые участвовали в операции в ЛНР, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности».

    — А другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, — добавил Путин.

    Также президент сообщил, что присвоит звания Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседуллу Абачеву.

    Изменился перечень товаров для параллельного импорта

    Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ведомство скорректировало перечень компаний для параллельного импорта, включив в него Siemens, BMW и Lego. Исключили же из списка те бренды, которые продолжают работу на российском рынке: Wilo, Duracell и Merries.

    Ведомственный приказ, который находится на согласовании в Минюсте, вносит отдельные уточнения в перечень товаров для параллельного импорта. Номенклатуру товаров, параллельный ввоз которых будет разрешен этим приказом, в министерстве не конкретизировали.

    Закон о легализации параллельного импорта был принят 21 июня. В конце марта правительство России приняло постановление, которое разрешает законно проводить параллельный импорт. Такое решение власти приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Перечень товаров для параллельного импорта чуть позже опубликовал Минпромторг. Мы подробно разбирали с юристами, как должна работать эта схема и насколько она законна с точки зрения международного права.

    Иностранных вакцин от ветрянки и кори не будет

    Фармкомпания MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветрянки, краснухи, кори и паротита. Как сообщила «Коммерсанту» соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, по закону американская компания сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава РФ. При этом в Минздраве и Росздравнадзоре сказали, что в стране достаточно отечественных аналогов этих вакцин. В марте мы рассказывали о том, как введение санкций отразится на доступности в России вакцин и инсулина.

    В Москве появится площадь ЛНР (у посольства Великобритании)

    Территорию у посольства Великобритании в Москве назовут «Площадью Луганской Народной Республики». Это участок вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улице Новый Арбат. Голосование за название прошло на сайте проекта «Активный гражданин». Ранее в Москве появилась площадь ДНР — она находится возле посольства США.

    Магазины Cropp и Sinsay в России передали компании из ОАЭ

    Польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay), еще в мае заявлявший о продаже российского бизнеса консорциуму из Китая, передал магазины в России зарегистрированной в ОАЭ компании «Фар ист сервисиз-фзко» и своему топ-менеджеру. В конце мая магазины возобновили работу в нашей стране после почти двухмесячного простоя, сейчас они получили новые названия, поскольку новому собственнику не достались права на использование товарных знаков и брендов.

    Премьер выступил с речью о санкциях на «Иннопроме»

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил сегодня в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром» с небольшой речью. Ее главным посылом было то, что России не страшны никакие санкции.

    — У нас много друзей. То, что сегодня здесь так много гостей, говорит об одном: Россию невозможно изолировать. Мы осмотрели экспозицию. Посетили стенды Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Армении. Нам необходимо всем вместе действовать, — заявил премьер-министр. — Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили порядок. Ни одной стране мира нельзя гарантировать теперь поставки. А значит, нам надо в сжатые сроки разработать технологический суверенитет. Необходимо обладать собственными компетенциями и технологиями. Это сложная задача, но выполнимая. Существующий задел позволил не допустить плачевной ситуации.

    А вот еще несколько тезисов из выступления премьера:

    • в сфере авиастроения нужно переходить на отечественные комплектующие и трансформировать авиапромышленность;
    • нужна модернизация производства судов всех типов;
    • президент поручил развивать малотоннажную химию;
    • нужно повышать локализацию в экономику и увеличить присутствие России на рынках.

    Корреспонденты E1.RU ведут онлайн-трансляцию с выставки.

    Владимир Путин и Сергей Шойгу обсудили освобождение ЛНР
    Владимир Путин и Сергей Шойгу обсудили освобождение ЛНРФото: Kremlin.ru

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    Виктор Старцев

    Журналист национальной редакции

    Владимир ПутинДНРДенис МантуровЛНРСергей ШойгуУкраинавакциныМинпромторг РФпараллельный импортспецоперация на Украине

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