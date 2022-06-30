«Водитель поехал на красный свет». В Турции перевернулся автобус с туристами, врезавшись в бетономешалку

В Турции недалеко от озера Кёйджегиз перевернулся автобус с туристами, в том числе из Петербурга. Очевидец винит в этом водителя.

«Слава богу, все целы, отделались испугом с царапинами и ушибами. Виновник ДТП — водитель автобуса, поехал на красный и врезался в бетономешалку», — рассказал «Фонтанке» 30 июня один из туристов.



По его словам, автобус ехал из Мармариса, в нем находились путешественники из Петербурга, Москвы, Тюмени и Новосибирска. Авария произошла около семи вечера. Поездку организовал туроператор ANEX Tour.