В Петербурге суд встал на сторону отца, потерявшего детей в «Зимней вишне». Он хотел сохранить их имена в паспорте

Петроградский районный суд рассмотрел административное дело по иску Александра Ананьева к райотделу по вопросам миграции. При смене паспорта мужчине не внесли отметки о его дочках, которые погибли в 2018 году в ТРЦ «Зимняя вишня». Пронзительную историю борьбы отца за память рассказали 29 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ананьев пояснил, что обратился в отдел с заявлением о замене паспорта по достижении 45 лет. К заявлению, как и полагается, он представил свидетельства о рождении трех несовершеннолетних дочек, которые погибли во время пожара в «Зимней вишне». Однако начальник отдела решил, что внесение данных о мертвых несовершеннолетних детях в новый документ — это лишнее.



Суд на законодательном языке объяснил, что мужчина имеет полное право на внесение отметок о детях, не достигших 14-летнего возраста. Ответчик возразить не смог. Действия начальника ОВМ УМВД по Петроградскому району признаны незаконными.

