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    В Петербурге суд встал на сторону отца, потерявшего детей в «Зимней вишне». Он хотел сохранить их имена в паспорте

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    4 комментария

    Петроградский районный суд рассмотрел административное дело по иску Александра Ананьева к райотделу по вопросам миграции. При смене паспорта мужчине не внесли отметки о его дочках, которые погибли в 2018 году в ТРЦ «Зимняя вишня». Пронзительную историю борьбы отца за память рассказали 29 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Ананьев пояснил, что обратился в отдел с заявлением о замене паспорта по достижении 45 лет. К заявлению, как и полагается, он представил свидетельства о рождении трех несовершеннолетних дочек, которые погибли во время пожара в «Зимней вишне». Однако начальник отдела решил, что внесение данных о мертвых несовершеннолетних детях в новый документ — это лишнее.

    Суд на законодательном языке объяснил, что мужчина имеет полное право на внесение отметок о детях, не достигших 14-летнего возраста. Ответчик возразить не смог. Действия начальника ОВМ УМВД по Петроградскому району признаны незаконными.

    Александр Ананьев — тот самый мужчина, который неоднократно пытался показать пожарным короткий путь до кинозала, где находились дети. У мужчины в едком дыму погибли трое дочерей — двум из них было одиннадцать лет, третьей — пять.

    Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. При пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

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    Комментарии (4)

    Две монеты
    "это тот самый мужчина, который неоднократно пытался показать пожарным короткий путь до кинозала, где находились дети" -- вот если пишите такое, то стоило бы написать что у пожарных есть строгий протокол тушения пожара, отступление от него = увольнение, отступление приведшее к пострадавшим = тюрьма. И в этом протоколе при тушении ТЦ пожарные должны отдавать приоритет администрации ТЦ, и особенно ответственному за пожарную безопасность. Администрация ТЦ сообщила пожарным что никакой угрозы людям нет и отвела их в другую часть здания, за что и получили уголовные сроки.
    hayalci33
    Как красиво обнулиться захотел(а) начальник Петроградского ГУ МВД. Я б за такое посадил.
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