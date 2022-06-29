Война за исторический Петербург. Градозащитный костяк «зачистили» перед выборами в ВООПИиК

Почему выборы в сообществе градозащитников могут отразиться на сохранности исторического центра Петербурга



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка» Поделиться Поделиться





Сходство происходящего в обществе «официальных» градозащитников — ВООПИиК с процессом политических выборов в Петербурге дает возможность предположить, что идет нешуточная борьба за власть. Причем не внутри градозащитной организации, а над ней. Накануне выборов руководства городского отделения, когда еще можно было гадать об их исходе, «голова» организации приняла решение о «зачистке» — об исключении из своих рядов самых известных петербургских общественников. В Смольном в свою очередь подчеркивают, что происходящее — это исключительно внутреннее дело организации и у чиновников тут никаких интересов.



В Петербурге уже много лет работает городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сокращенно — ВООПИиК. Так сложилось, что работа организации поделена на два больших направления. Первое — градозащитное, и в рамках него общество борется (в последние годы небезуспешно) за сохранность петербургских объектов культурного наследия. Например, когда речь идет о сносе памятников или исторических зданий, угрозе их разрушения. Второе направление — просветительское. Прежде всего это проект «Открытый город», который знакомит с малоизвестными памятниками города, занимается волонтерством по выведению их из аварийного состояния. Одним руководит Александр Кононов, вторым — Антон Иванов.



Несколько месяцев назад внутри городского отделения созрел конфликт, исход которого, возможно, окажет серьезное влияние на сохранность исторической ткани Петербурга в ближайшем будущем.

В публичную плоскость конфликт вылился в мае, когда президиум центрального совета ВООПИиК принял решение приостановить работу петербургского отделения до 29 июня с целью проведения перевыборов руководства реготделения. В этот день и состоятся выборы.

Правда, по факту в острую, но незаметную для обывателей стадию раздор вошел еще в феврале, когда была проведена конференция, на которой делегаты проголосовали за отстранение Антона Иванова с должности штатного замглавы городского отделения, отвечающего за финансы организации. Как пояснил член президиума горотделения Михаил Мильчик на пресс-конференции 28 июня в «Интерфаксе», Иванов не участвовал в работе президиумов в последние месяцы и не представил ежегодный отчет по финансовой деятельности, в частности «Открытого города».



Впрочем, сам Иванов в комментарии «Фонтанке» заявил, что не является отстраненным, так как решение не зарегистрировано Минюстом: «Конференция признана несостоявшейся, не легитимной, ее решения ничтожны, это решение президиума центрального совета, и Министерство юстиции отказало в регистрации».



У оппонентов Иванова другая информация. «Решение об отстранении не опротестовано, на сегодняшний момент действует», — рассказал редакции член президиума, археолог, экс-депутат Заксобрания Алексей Ковалев. По его словам, для регистрации изменений не хватает всего одного документа: Минюст запросил заверенную председателем центрального совета ВООПИиК Артемом Демидовым копию устава. Но на соответствующий запрос пришел ответ, что Демидов уже отдал этот документ... самому Иванову.

Откуда ноги растут



Как полагает одна сторона конфликта, причина происходящего кроется в борьбе за власть над городским отделением ВООПИиК. В последнее время представители общества всё чаще становятся в судах оппонентами госструктур, в частности, комитета по охране памятников. Наиболее яркие примеры: история с угрозой сноса ВНИИ бумажной промышленности ради новой жилой стройки, признание памятником и спасение от сноса здания медсанчасти завода им. Калинина на Одоевского, ситуация со сносом манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Были еще громкие случаи с «омоложением» исторических зданий по документам, чтобы стал возможен их снос, и многие другие ситуации.



Часть общественников полагает, что смена руководства была затеяна, чтобы организация была более покладиста и не затевала лишних споров с городскими властями. Если попытка отстранения от руководства Александра Кононова и его сторонников завершится успешно, Петербургу в будущем грозит потеря исторических зданий, считают они.

«Общая линия власти заключается в том, чтобы дать простор инвестиционным процессам», — говорит Ковалев, напоминая, что в настоящее время из нормативных актов удаляют и археологическую экспертизу, грядут тревожные изменения в городской закон об охранных зонах, которые могут вывести из-под защиты исторические здания (сейчас охраняются все объекты старше 1917 года). «Всё ложится против охраны памятников, и петербургский ВООПИиК — только элемент», — говорит Ковалев.



Примечательно: проект «Открытый город», которым и занимается представитель второй стороны конфликта Иванов, получает субсидии из городского бюджета. Так, в 2019 году сумма равнялась 19,75 млн рублей, в 2020-м — 10 млн, в 2021 и 2022 годах — по 21,3 млн рублей. Сторонники Кононова не исключают, что возможность и далее получать деньги из казны может быть связана с пожеланием лояльного отношения градозащитников к городской администрации.

В Смольном предположения о причастности властей к конфликту в организации уверенно отвергают. «Мне ничья лояльность не нужна. Мне нужна возможность вести конструктивный диалог, нормальные, уважительные дискуссии и споры по сложным объектам культурного наследия. Пока с культурой диалога у нас в целом проблемы», — прокомментировал «Фонтанке» ситуацию председатель КГИОП Сергей Макаров. При этом он заметил, что совместную работу КГИОП и ВООПИиК в вопросах защиты культурного наследия считает «эффективной». Чиновник не стал высказывать свое отношение к конфликту в градозащитной организации. «Всё происходящее — внутреннее дело общества охраны памятников. Не считаю себя вправе это комментировать. Надеюсь, здравый смысл восторжествует», — подчеркнул глава комитета.



Второй момент, который необходимо упомянуть. Антон Иванов является совладельцем компании «ПН и ПО «Союзстройреставрация». Ему, по данным СПАРК, принадлежит 60% фирмы, остальные 40% — его бизнес-партнеру Дмитрию Хрупину, о котором речь пойдет ниже. В аналогичных долях (данные всё той же базы СПАРК) предприниматели владеют и другим юрлицом — ООО «Темпл групп». Обе компании — игроки рынка госзаказа.



«Темпл групп» с 2016 года получил 16 госконтрактов на 147,3 млн рублей. В числе заказчиков Ленобластная дирекция по сохранению объектов культурного наследия (почти 96 млн), петербургское ГКУ «Дирекция заказчика» (29,5 млн рублей), ленобластной комитет по культуре (25,5 млн рублей). У «Союзстройреставрации» на счету с 2008 года 181 контракт (из них 6 — были прекращены) на общую сумму более 500 млн рублей. Среди заказчиков всё тот же областной комитет по культуре (114,8 млн), ГКУ «Дирекция заказчика» (более 74 млн), Новгородский музей-заповедник, Пискаревское мемориальное кладбище и другие.



Прямо как на настоящих выборах

О значительности происходящего передела власти свидетельствуют события, которые развернулись накануне, и градус накала непосредственно перед выборами. Первый видимый «звоночек» после февральской конференции и отстранения (или попытки отстранения) Иванова, которое он в интервью правительственному изданию назвал «попыткой смены управления», это развернувшаяся травля Александра Кононова и его соратников. Нелестные высказывания массово начали появляться в телеграм-каналах, потом замглавы отделения ВООПИиК оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ, однако уже в июне суд отменил это решение и отправил его на новое рассмотрение.

Еще один нюанс обрисовал Михаил Мильчик. Логично предположить, что если решение о перевыборах горотделения принял президиум центрального совета ВООПИиК, то он как минимум и должен заниматься организацией этого процесса. Однако на деле эту работу делегировали Антону Иванову, который хоть и является зампредом ВООПИиК, но одновременно является и заинтересованной стороной конфликта.



За прошедшую неделю во всех семи местных отделениях (Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Петроградского, Пушкинского, Московского и Петродворцового районов) прошли собрания, на которых должны были избрать делегатов на городскую конференцию, где пройдут новые выборы. Участвовать в этих выборах в качестве кандидатов могут только делегаты. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, на них должны присутствовать делегаты минимум половины местных ячеек, то есть не менее четырех отделений из семи.



Тут-то и стало известно, что ряды ВООПИиК за последние пару месяцев значительно разрослись, вот только и для самого Кононова, и для руководителей других ячеек (за исключением Московской, ей руководит Иванов) это стало полным сюрпризом.

«Совершенно очевидно разыгрывается манипуляция. У нас на начало марта было порядка 450 человек в целом. А на конец мая вдруг нам говорят, что их стало 600. Откуда-то возникли примерно 150 человек. И в целом численность увеличилась на треть», — рассказывает Кононов. По уставу новые члены могут быть приняты тремя путями: через районные отделения, президиум городского отделения, как это и происходит в большинстве случаев, и через президиум центрального совета, но последнее — редкость. Впрочем, Артем Демидов уже признал, что центральный совет никого не принимал.



«Мы с уверенностью можем сказать, что мы этих людей [тоже] не принимали, — заключил Кононов. — Мы считаем, что [процедура], безусловно, нарушена и что это было сделано сознательно. Это позволило накинуть на каждое отделение по несколько десятков человек. И привело к невозможности подтвердить, что в собрании принимали участие члены местного отделения».

Между тем кроме безызвестных новичков общества в числе последних пополнений и узнаваемые люди. В частности, начальник отдела КГИОП Пëтр Яковлев, сотрудники фирмы Антона Иванова, волонтеры проекта «Открытый город», гендиректор «НиПи «Спецреставрация» Игорь Пасечник (эта компания известна по подготовке справок, на основании которых дается «добро» на снос исторических зданий)», председатель союза реставраторов Петербурга Нина Шангина, руководители реставрационных компаний.

Никаких документальных подтверждений, что свежее пополнение ВООПИиК — это не «мертвые души» и что этих людей приняли в соответствие с процедурой, представлено не было. А ведь эти голоса на собраниях четырех ячеек напрямую влияют на списки делегатов. Но это не единственное сходство с политическими выборами в Петербурге, которые считаются одними из наиболее «грязных».



Например, на собрание Василеостровской ячейки 20 июня Кононова просто не пустила частная охрана. Более того, глава отделения Сергей Васильев в списке членов обнаружил людей, о которых никогда не слышал. Зато там необъяснимым образом оказался в списках депутат Заксобрания Борис Вишневский, известный в том числе и по градозащитной тематике, который числится за Центральной ячейкой, так как избирается в парламент как раз от Центрального района. А когда депутат пришел за собрание своей ячейки, его там в списках не оказалось, и на мероприятие он прорвался не без трудностей.

22 июня уже на собрании Адмиралтейского отделения его председателя Анну Капитонову (она же является членом президиума городского отделения и активно участвует в защите объектов культурного наследия в городе) охранник просто выставил за дверь.



Как рассказала сама Капитонова, она пришла заранее и ожидала у входа «своих». Войдя в зал, обнаружила, что он почти полон, там сидело около 30 человек (которые при ней в здание не заходили), большинство — ей совершенно незнакомых — и играла музыка. Попытка выяснить, кем являются незнакомцы, успехом не увенчалась. На просьбу Капитоновой сделать музыку потише диджей — а это был уже упомянутый нами бизнес-партнер Иванова Дмитрий Хрупин — ответил отказом. Потом пришел сам Иванов и сотрудница «открытого города» Анна Докучаева, которая перехватила у председателя попытку вести собрание. Контрперехвату микрофона со стороны Капитоновой помешал охранник, который подошел и начал тащить главу ячейки из зала. Громкие увещевания, что это незаконно, мужчина просто игнорировал. В итоге он вытолкал Капитонову за дверь, видео этих событий опубликованы в открытом доступе. «В зале присутствовали реальные члены отделения, которые потом рассказали, что подсчет не производился вообще. Потому что они голосовали против, а там говорили, что согласие единогласное. Согласование заняло всего 15 минут», — добавила собеседница. Другие участники общества охарактеризовали произошедшее как «рейдерский захват». Сам Иванов предпочитает называть произошедшее «дебошем» Капитоновой.



В Центральной ячейке, главой которого является сам Кононов, в списках обнаружились 32 «мертвые души», которые не явились на собрание. Почему это ключевой момент: для того, чтобы выборы делегатов были признаны состоявшимися, должен быть кворум — не менее половины членов ячейки. Если считать по спискам Кононова, в котором числятся 46 человек, то присутствующие 26 членов обеспечили кворум. Если с учетом неизвестных новых «членов», то кворума не было. Соответственно, и избранные делегаты не смогут принимать участие в выборах руководства.



Показательная история была и в Пушкинском отделении. У него уже было назначено заседание на 21 июня. Более того, ячейка отправила «голове» письмо, проинформировав, что собрание надо провести до 25 июня, так как этот день — день рождения города Пушкина, и члены ячейки задействованы во многих мероприятиях. Однако именно на этот день им и были назначены выборы, более того, место, как и для других ячеек, определили в офисе городского отделения на Литейном проспекте, хотя в пушкинской ячейке множество пожилых людей. Ковалев констатировал, что это просто «издевательство». В итоге «пушкинцы» провели свое собрание 21-го, а к 25-му прислали заверенный протокол, но принимать этот документ на Литейном не хотят.



В итоге предсказать, как сегодня пройдут перевыборы в ВООПИиК, было бы крайне сложно. Вечером накануне президиум центрального совета должен был принять окончательное решение по избранию делегатов: кто допущен, а кто — нет. Однако на этом же заседании «голова» приняла решение об исключении из организации если не всего лица городской градозащиты, то значительной его части: Александра Кононова, Анны Капитоновой, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского, главных оппонентов Иванова. Причем Кононов и Ковалев были избраны в cвоих ячейках в качестве делегатов и должны были участвовать в выборах.



«Я даже не говорю о себе, но Кононов, Капитонова, Ковалев... Накануне выборов исключили главных градозащитников. Это показывает, насколько велики ставки. Насколько сильно желание превратить ВООПИиК из градозащитной организации в лояльную власти», — заявил Вишневский. Депутат добавил, что намерен опротестовать это решение. Над вопросом про оспаривание думают и другие исключенные.

Мнение сторон (до известия об исключении)

«Во всей этой истории мы хотели бы только честных, прозрачных и в соответствии с уставом процедур. Не то чтобы мы считали, мол, мы во всем правы, а они во всем неправы. Допустим, произошел внутренний конфликт, у каждой из сторон свое мнение, и центральный орган решил вмешаться, назначив конференцию. Тогда давайте проведем нормальные выборы, нормальную конференцию, чтобы все стороны были уверены в легитимности выборов, что это действительно волеизъявление членов общества», — говорит Александр Кононов.

«Это не борьба за власть в ВООПИиК, а борьба за власть над ВООПИиК. У меня есть предпочтения, но мне непринципиально, кто будет руководить обществом, если мне не будут мешать заниматься градозащитной работой. Если бы все направления могли гармонично развиваться, это вообще не вопрос», — отмечает Анна Капитонова.



«Почему всё это оказалось возможным и вся толпа, включая уважаемых людей, оказалась втянута в грязную игру? Только для того, чтобы «свалить» прежнее руководство и назначить другое», — заявил Ковалев. Он предположил, что «приказ» исходит из властных структур, а также влияние имеют инвесторы. «Грядут серьезные перемены в системе охраны памятников. Вместо принципа охраны по дате постройки у них список охраняемых зданий. Уже КГИОП заказал Пасечнику работу по обоснованию такого списка. Ну на фига им в этом процессе какие-то другие мнения? Чтобы ВООПИиК выступал и говорил, что дом исторический, зачем его вычеркивать. Тысячи две домов они будут выбрасывать. Каждый дом — несколько миллионов долларов».



В свою очередь Иванов заявил, что информация обо всех новых членах находится в реестре, который ведет центральный совет, а на вопрос о непредоставлении главам районных ячеек информации о новобранцах сослался на закон о персональных данных. Он не смог назвать число новичков, принятых с марта, но предположил, что 150 человек, о которых говорилось ранее, — корректная информация.



«Это рассуждения моих противников, — заявил Иванов на просьбу ответить на предположение о стремлении покорить ВООПИиК Смольному. — Но могу сказать, что именно они входили и продолжают входить во все возможные совещательные группы органов власти. И именно они несут ответственность за решения, которые они принимали совместно с администрацией». На вопрос, как его оппоненты могут отвечать за решения чиновников, если не обладают правом решающего голоса, пояснил: «Тогда нужно в знак протеста выйти оттуда, они же не выходят из этих органов».

Он считает, что Кононов, Ковалев, Вишневский «устраивают провокации» и «недопуск членов общества на местные собрания». Кроме того, Иванов выразил мнение, что некоторые представители общества, принимая участие в судебных процессах, самовольно берут на себя полномочия представлять отделение общества в целом, а решения об участии в процессах должны приниматься на президиуме коллегиально.

Как ожидается, ситуацией займется прокуратура. По крайней мере, обращение прокурору Петербурга отправил, еще будучи членом ВООПИиК, Борис Вишневский. Он попросил ведомство проверить законность происходящего.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

