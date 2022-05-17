В Петербурге зампреда ВООПИиК и градозащитника Кононова оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал градозащитника и заместителя председателя регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова на 40 000 рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
Об этом 17 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как говорится в протоколе, зампред ВООПИиК осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Сотрудники Центра «Э» изучили посты в Telegram-каналах со скриншотами страниц Александра Кононова в соцсетях.
Вину градозащитник Кононов не признал: «Все провокация и политический заказ».
«Фонтанка» писала, что накануне зампреда Александра Кононова «пригласили» для беседы в Управление МВД по Адмиралтейскому району. Беседа закончилась протоколом о дискредитации армии.