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    В Петербурге зампреда ВООПИиК и градозащитника Кононова оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ

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    8 комментариев

    Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал градозащитника и заместителя председателя регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова на 40 000 рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

    Об этом 17 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Как говорится в протоколе, зампред ВООПИиК осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Сотрудники Центра «Э» изучили посты в Telegram-каналах со скриншотами страниц Александра Кононова в соцсетях.

    Вину градозащитник Кононов не признал: «Все провокация и политический заказ».

    «Фонтанка» писала, что накануне зампреда Александра Кононова «пригласили» для беседы в Управление МВД по Адмиралтейскому району. Беседа закончилась протоколом о дискредитации армии.

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    Комментарии (8)

    266191188
    Хорошо бы всех этих продажных либерастов собрать в одну кучу и отправить куда-нибудь.. в Европу например.
    Денеб
    Как же они боятся правды!
    274667091
    Понятно,что ВООПИК не удобен определенному кругу "бизнесменов" от BIG LOVE . Вот и валят человека не за,что. А потому ,что бабло надо рубить пока у власти. Источников мало, так освободим пятна под застройку! Скоро снесут Петровский... А там и до Эрмитажа недалеко!!!
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