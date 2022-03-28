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Горсуд повторно признал незаконным отказ дать статус памятника зданию медсанчасти на Одоевского

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Городской суд Петербурга по иску градозащитников уже во второй раз признал незаконным отказ комитета по охране памятников включить здание медсанчасти завода им. Калинина на Васильевском острове в реестр объектов культурного наследия. Об этом 28 марта сообщил один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

«Городской суд повторно (после возвращения из кассации уже вступившего в силу решения) признал незаконным отказ КГИОП включить здание на ул. Одоевского, 10 в реестр объектов культурного наследия. Была проведена новая судебная экспертиза, были опрошены эксперты (в том числе [историк архитектуры] Михаил Исаевич Мильчик), и было принято то же решение: отказ незаконен! — написал парламентарий в своем телеграм-канале. — Это значит, что здание не смогут снести, как того желает собственник».

Градозащитники вышли в суд после того, как медсанчасть, имевшая статус выявленного объекта культурного наследия (этот статус обеспечивает защиту, аналогичную «памятной»), потеряла свой статус — КГИОП в феврале 2020 года отказался признать постройку памятником. И в октябре того же года горсуд признал этот отказ незаконным. Также градозащитники победили и во второй инстанции. В кассации летом 2021 года судебная коллегия Третьего кассационного суда отправила дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Медсанчасть №1 им. М.И. Калинина, бывшая поликлиника одноименного завода, построена в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма. Нетипичным является полное отсутствие советской символики на фасаде, его украшают только медицинские эмблемы — лепнина в виде чаши со змеей, обрамленная венком.

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Комментарии (1)

MGF
Всё перевернулось в кривозеркалье - комитет который должен охранять, предлагает сносить. 🤨
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