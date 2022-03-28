Горсуд повторно признал незаконным отказ дать статус памятника зданию медсанчасти на Одоевского

Городской суд Петербурга по иску градозащитников уже во второй раз признал незаконным отказ комитета по охране памятников включить здание медсанчасти завода им. Калинина на Васильевском острове в реестр объектов культурного наследия. Об этом 28 марта сообщил один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.
«Городской суд повторно (после возвращения из кассации уже вступившего в силу решения) признал незаконным отказ КГИОП включить здание на ул. Одоевского, 10 в реестр объектов культурного наследия. Была проведена новая судебная экспертиза, были опрошены эксперты (в том числе [историк архитектуры] Михаил Исаевич Мильчик), и было принято то же решение: отказ незаконен! — написал парламентарий в своем телеграм-канале. — Это значит, что здание не смогут снести, как того желает собственник».
Градозащитники вышли в суд после того, как медсанчасть, имевшая статус выявленного объекта культурного наследия (этот статус обеспечивает защиту, аналогичную «памятной»), потеряла свой статус — КГИОП в феврале 2020 года отказался признать постройку памятником. И в октябре того же года горсуд признал этот отказ незаконным. Также градозащитники победили и во второй инстанции. В кассации летом 2021 года судебная коллегия Третьего кассационного суда отправила дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.