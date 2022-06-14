    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd57.78eur60.97
    Не инвестиции, а мечтаОбстрел БрянщиныУтраченные брендыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге суд отменил постановление о штрафе для зампреда ВООПИиК и градозащитника Кононова

    2448
    2 комментария

    В Петербурге отменили постановление о штрафе в отношении зампреда петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории (ВООПИиК) Александра Кононова.

    Как сообщили «Фонтанке» 14 июня в объединенной пресс-службе городских судов, дело Кононова отправлено на новое рассмотрение.

    Месяц назад Ленинский райсуд оштрафовал Кононова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В протоколе было сказано, что зампред ВООПИиК осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Сотрудники Центра «Э» изучили посты в Telegram-каналах со скриншотами страниц Александра Кононова в соцсетях.

    Вину градозащитник Кононов не признал. «Все провокация и политический заказ», — заявил он.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Батька
    А вот в этом месте полагается выписать окопавшимся вредителям из центра "Э" штраф в тройном размере от выписанного Кононову на первый раз, а продажного "судью" Ленинского районного "суда" закрыть по 305-й УК РФ годика на 4.
    КДмитрий
    Что и требовалось доказать
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close