В Петербурге суд отменил постановление о штрафе для зампреда ВООПИиК и градозащитника Кононова

В Петербурге отменили постановление о штрафе в отношении зампреда петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории (ВООПИиК) Александра Кононова.
Как сообщили «Фонтанке» 14 июня в объединенной пресс-службе городских судов, дело Кононова отправлено на новое рассмотрение.
Месяц назад Ленинский райсуд оштрафовал Кононова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В протоколе было сказано, что зампред ВООПИиК осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Сотрудники Центра «Э» изучили посты в Telegram-каналах со скриншотами страниц Александра Кононова в соцсетях.
Вину градозащитник Кононов не признал. «Все провокация и политический заказ», — заявил он.